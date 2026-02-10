قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق الجلسة الطارئة لمجلس النواب للنظر في التعديل الوزاري
بعد تولي عبد العزيز قنصوة.. ملفات هامة على مكتب وزير التعليم العالي الجديد
مجلس النواب يستعرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري
قانون العقوبات .. إجراءات مشددة على نشر الصور والفيديوهات الخادشة للحياء
أحمد أبو الغيط : الاستثمار المدخل الرئيس لزيادة الإنتاجية العربية وتوفير فرص العمل
حكم الاعتماد في تفسير القرآن الكريم على الذكاء الاصطناعي
بايرن ميونخ يبدأ محادثات مع هاري كين بشأن تجديد عقده
استشهاد 5 فلسطينيين بأحدث موجة إبادة من الاحتلال
ارتفاع ضحايا حادث ميني باص نادي الاتحاد السكندري إلى 11 مصابا
الأردن: قانون الكابينيت يزيد من شراسة الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية
هبوط اضطراري لطائرة وسط شارع مزدحم بأمريكا .. شاهد
سعر طبق البيض في المزرعة بـ 108 جنيهات.. شعبة الدواجن تعلن الأسعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نادي زد يطلق النسخة الثالثة من بطولة دوري زد الدولية للناشئين

نادي زد
نادي زد
عبدالله هشام

 أعلن نادي زد عن انطلاق النسخة الثالثة من بطولة دوري زد الدولية للناشئين تحت 15 سنة، والتي ستقام على ملاعب ZED Park  خلال الفترة من الحادي عشر وحتى الرابع عشر من فبراير.

وتجمع البطولة بين أندية محلية ودولية على أرض مصر في نسختها الثالثة ، حيث يشارك في المنافسات فريق زد إف سي المصري إلى جانب خمسة أندية من مختلف أنحاء العالم، وهم أستون فيلا الإنجليزي، وفيسيل كوبي الياباني، وآسيك الإيفواري من كوت ديفوار، وسماك إف سي الغاني، وإستوريل البرتغالي، ما يوفر بيئة غنية بالاحتكاك الدولي للاعبين الشباب ويمنحهم فرصة لمواجهة مدارس كروية متنوعة من أوروبا وآسيا وإفريقيا.

وتقام البطولة بنظام الدوري، بحيث يخوض كل فريق مباريات أمام جميع الفرق المشاركة على مدار خمس جولات، على أن يتم تتويج الفريق صاحب أكبر عدد من النقاط، وهو ما يضمن أكبر قدر من الاحتكاك والمنافسة ويتيح للاعبين فرصة صقل قدراتهم في بيئة تنافسية حقيقية.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الأولى يوم الحادي عشر من فبراير بمواجهة قوية بين زد إف سي المصري وأستون فيلا الإنجليزي في الساعة الرابعة عصرًا، تليها مباراة بين آسيك وفيسيل كوبي في الخامسة والنصف، بينما يلتقي إستوريل مع سماك إف سي في السابعة مساءً، في انطلاقة قوية تعكس المستوى التنافسي العالي للبطولة.

وبمناسبة انطلاق البطولة، أكد سيف زاهر، الرئيس التنفيذي لنادي زد الرياضى، أن بطولة دوري زد الدولية للناشئين تمثل جزءًا أساسيًا من رؤية النادي طويلة المدى لتطوير قطاع الناشئين وبناء جيل جديد من اللاعبين وفق أعلى المعايير الاحترافية، مشيرًا إلى أن النسخة الثالثة من البطولة تأتي بعد النجاح الكبير للنسختين الأولى والثانية، لتؤكد التزام النادي بالاستثمار المستدام في تطوير المواهب الشابة وتوفير منصات تنافسية دولية للاحتكاك بمدارس كروية متنوعة.

وأوضح زاهر أن البطولة تعكس أيضًا ريادة نادي زد الرياضي باعتباره النادي الوحيد في مصر الذي ينظم بطولات دولية متخصصة للناشئين، مؤكدًا أن دوري زد الدولية للناشئين تمثل النسخة الثامنة من البطولات الدولية التي ينظمها النادي بعد تنظيم بطولة كأس زد، وأربع نسخ من كأس زد الدولية، بالإضافة إلى النسختين السابقتين من دوري زد الدولية للناشئين، ما يعزز مكانة النادي كوجهة رائدة على مستوى مصر والمنطقة لتنظيم بطولات دولية متميزة للناشئين.

وأشار زاهر إلى أن البطولة تسهم في ترسيخ مكانة فريق زد إف سي ضمن نخبة الأندية القادرة على المنافسة على الساحة الدولية، من خلال إتاحة تجارب احترافية حقيقية للاعبين، ورفع مستوياتهم الفنية والبدنية، وتعزيز جاهزيتهم للاحتكاك بمختلف المدارس الكروية العالمية، وهو ما يعكس تطور المنظومة الفنية للنادي وقدرته على إعداد مواهب شابة قادرة على تمثيل مصر والمنافسة وفق أعلى المعايير الدولية.

وتأتي البطولة في إطار استراتيجية نادي زد الشاملة لتأهيل اللاعبين للانتقال إلى المستويات الاحترافية المستقبلية، من خلال توفير بيئة متكاملة تجمع التطوير الفني، الاحتكاك الدولي، وصقل الجوانب البدنية والمهارية، بما يضمن إعداد لاعبين قادرين على المنافسة على أعلى المستويات، ودعم مستقبل كرة القدم المصرية. إذ صُمِّمت البطولة لخلق مسارات حقيقية نحو الاحتراف، وقد أثبتت تأثيرها بالفعل، حيث انتقل عدد من المشاركين إلى كبرى الأندية الأوروبية، ما يعكس نموذج تطوير المواهب الواعدة الذي يتبناه النادي ورؤيته طويلة المدى.

وتؤكد النجاحات التي حققها اللاعبون المشاركون في البطولة على فعاليتها ومصداقيتها في تطوير المواهب الشابة، فمن بينهم إسماعيل كا، الذي وقّع أول عقد احترافي في مسيرته وتم اختياره ضمن قائمة فينورد لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، وتياجو رومانو، لاعب منتخب الأرجنتين تحت 20 عامًا، الذي واصل مسيرته الاحترافية ليوقّع مع إنتر ميلان هذا الموسم، بالإضافة إلى شاكيل فان بيرسي، صاحب الإرث الكروي العالمي المعروف مع نادي فينورد.

ومع انطلاق البطولة، يظهر دوري زد الدولية للناشئين كأكثر من مجرد منافسة رياضية، فهو يمثل منصة متكاملة للتعلم والتطوير للاعبين الشباب، حيث توفر لهم تجارب حقيقية تساعد على صقل مهاراتهم الفنية والبدنية، وتعزز قدرتهم على مواجهة التحديات في مختلف البيئات الكروية.

زد نادي زد دوري زد بطولة زد الدولية الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بشارع البحر بمدينة كفر صقر

الإقلاع عن التدخين

بعد زيادة أسعار السجائر.. رمضان فرصتك الذهبية للإقلاع عن التدخين بدون معاناة

مرسيدس

مرسيدس تستعد لـ إطلاق سيارة كهربائية جديدة عالية الأداء

بالصور

قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع ولا تعطّش

قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع وما تعطّش
قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع وما تعطّش
قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع وما تعطّش

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بشارع البحر بمدينة كفر صقر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة تحضير تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم

تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم ..
تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم ..
تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم ..

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف… طرية وطعمها زي المحلات

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف
طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف
طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد