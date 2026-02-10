نادي زد يطلق النسخة الثالثة من بطولة دوري زد الدولية للناشئين

أعلن نادي زد عن انطلاق النسخة الثالثة من بطولة دوري زد الدولية للناشئين تحت 15 سنة، والتي ستقام على ملاعب ZED Park خلال الفترة من الحادي عشر وحتى الرابع عشر من فبراير.

وتجمع البطولة بين أندية محلية ودولية على أرض مصر في نسختها الثالثة ، حيث يشارك في المنافسات فريق زد إف سي المصري إلى جانب خمسة أندية من مختلف أنحاء العالم، وهم أستون فيلا الإنجليزي، وفيسيل كوبي الياباني، وآسيك الإيفواري من كوت ديفوار، وسماك إف سي الغاني، وإستوريل البرتغالي، ما يوفر بيئة غنية بالاحتكاك الدولي للاعبين الشباب ويمنحهم فرصة لمواجهة مدارس كروية متنوعة من أوروبا وآسيا وإفريقيا.

وتقام البطولة بنظام الدوري، بحيث يخوض كل فريق مباريات أمام جميع الفرق المشاركة على مدار خمس جولات، على أن يتم تتويج الفريق صاحب أكبر عدد من النقاط، وهو ما يضمن أكبر قدر من الاحتكاك والمنافسة ويتيح للاعبين فرصة صقل قدراتهم في بيئة تنافسية حقيقية.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الأولى يوم الحادي عشر من فبراير بمواجهة قوية بين زد إف سي المصري وأستون فيلا الإنجليزي في الساعة الرابعة عصرًا، تليها مباراة بين آسيك وفيسيل كوبي في الخامسة والنصف، بينما يلتقي إستوريل مع سماك إف سي في السابعة مساءً، في انطلاقة قوية تعكس المستوى التنافسي العالي للبطولة.

وبمناسبة انطلاق البطولة، أكد سيف زاهر، الرئيس التنفيذي لنادي زد الرياضى، أن بطولة دوري زد الدولية للناشئين تمثل جزءًا أساسيًا من رؤية النادي طويلة المدى لتطوير قطاع الناشئين وبناء جيل جديد من اللاعبين وفق أعلى المعايير الاحترافية، مشيرًا إلى أن النسخة الثالثة من البطولة تأتي بعد النجاح الكبير للنسختين الأولى والثانية، لتؤكد التزام النادي بالاستثمار المستدام في تطوير المواهب الشابة وتوفير منصات تنافسية دولية للاحتكاك بمدارس كروية متنوعة.

وأوضح زاهر أن البطولة تعكس أيضًا ريادة نادي زد الرياضي باعتباره النادي الوحيد في مصر الذي ينظم بطولات دولية متخصصة للناشئين، مؤكدًا أن دوري زد الدولية للناشئين تمثل النسخة الثامنة من البطولات الدولية التي ينظمها النادي بعد تنظيم بطولة كأس زد، وأربع نسخ من كأس زد الدولية، بالإضافة إلى النسختين السابقتين من دوري زد الدولية للناشئين، ما يعزز مكانة النادي كوجهة رائدة على مستوى مصر والمنطقة لتنظيم بطولات دولية متميزة للناشئين.

وأشار زاهر إلى أن البطولة تسهم في ترسيخ مكانة فريق زد إف سي ضمن نخبة الأندية القادرة على المنافسة على الساحة الدولية، من خلال إتاحة تجارب احترافية حقيقية للاعبين، ورفع مستوياتهم الفنية والبدنية، وتعزيز جاهزيتهم للاحتكاك بمختلف المدارس الكروية العالمية، وهو ما يعكس تطور المنظومة الفنية للنادي وقدرته على إعداد مواهب شابة قادرة على تمثيل مصر والمنافسة وفق أعلى المعايير الدولية.

وتأتي البطولة في إطار استراتيجية نادي زد الشاملة لتأهيل اللاعبين للانتقال إلى المستويات الاحترافية المستقبلية، من خلال توفير بيئة متكاملة تجمع التطوير الفني، الاحتكاك الدولي، وصقل الجوانب البدنية والمهارية، بما يضمن إعداد لاعبين قادرين على المنافسة على أعلى المستويات، ودعم مستقبل كرة القدم المصرية. إذ صُمِّمت البطولة لخلق مسارات حقيقية نحو الاحتراف، وقد أثبتت تأثيرها بالفعل، حيث انتقل عدد من المشاركين إلى كبرى الأندية الأوروبية، ما يعكس نموذج تطوير المواهب الواعدة الذي يتبناه النادي ورؤيته طويلة المدى.

وتؤكد النجاحات التي حققها اللاعبون المشاركون في البطولة على فعاليتها ومصداقيتها في تطوير المواهب الشابة، فمن بينهم إسماعيل كا، الذي وقّع أول عقد احترافي في مسيرته وتم اختياره ضمن قائمة فينورد لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، وتياجو رومانو، لاعب منتخب الأرجنتين تحت 20 عامًا، الذي واصل مسيرته الاحترافية ليوقّع مع إنتر ميلان هذا الموسم، بالإضافة إلى شاكيل فان بيرسي، صاحب الإرث الكروي العالمي المعروف مع نادي فينورد.

ومع انطلاق البطولة، يظهر دوري زد الدولية للناشئين كأكثر من مجرد منافسة رياضية، فهو يمثل منصة متكاملة للتعلم والتطوير للاعبين الشباب، حيث توفر لهم تجارب حقيقية تساعد على صقل مهاراتهم الفنية والبدنية، وتعزز قدرتهم على مواجهة التحديات في مختلف البيئات الكروية.