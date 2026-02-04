المصري البورسعيدي يتعادل مع زد بهدف لكل فريق في الدوري الممتاز

انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي أمام نظيره زد بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

مجريات المباراة

تقدم فريق زد أولًا بهدف سجله رأفت خليل في الدقيقة 42 من هجمة مرتدة منظمة، قبل أن يتمكن المصري البورسعيدي من تعديل النتيجة عبر صلاح محسن في الدقيقة 61، بتسديدة قوية سكنت شباك حارس زد.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

ارتفع رصيد المصري البورسعيدي إلى 24 نقطة محتلاً المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، فيما وصل رصيد زد إلى 24 نقطة أيضًا في المركز السابع، ما يعكس المنافسة القريبة بين الفريقين في الموسم الحالي..