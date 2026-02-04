روسيا تعلن أنها لم تعد ملزمة بمعاهدة نيو ستارت النووية مع الولايات المتحدة

أعلنت روسيا، الأربعاء، أنها لم تعد ملزمة بمعاهدة نيو ستارت النووية مع الولايات المتحدة، والمقرر أن تنتهي صلاحيتها في الخامس من فبراير.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "نفترض أن أطراف معاهدة نيو ستارت لم تعد ملزمة بأي تعهدات أو إعلانات متبادلة في إطار المعاهدة".

وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أنه سيتصرف "بمسؤولية"، عشية انتهاء صلاحية معاهدة نيو ستارت، وهي آخر معاهدة نووية بين البلدين.

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية المعاهدة، التي وُقعت عام 2010، غدا الخميس.

ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن نقل اليورانيوم من إيران لا يزال مطروحًا، ومن حق طهران وحدها اتخاذ القرار.

وقالت الخارجية الروسية، إنها تأمل اتخاذ خطوات خلال المحادثات الإيرانية الأمريكية، الجمعة، لمنع مزيد من التصعيد.