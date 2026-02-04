خبير نووي يُحذّر من سباق تسلح عالمي مع اقتراب انتهاء معاهدة «نيو ستارت» |فيديو

حذّر الدكتور يسري أبو شادي، كبير خبراء الطاقة النووية السابق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خطورة انتهاء معاهدة الحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا.





وأكد “على” أن العالم مُقبل على مرحلة جديدة من سباق التسلح النووي في حال عدم التوصل إلى اتفاق بديل.



وقال أبو شادي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن انتهاء معاهدة «نيو ستارت» سيؤدي إلى غياب أي قيود على الترسانات النووية، ما يفتح الباب أمام صراع تسلح قوي بين القوى الكبرى.



وأضاف أن تبادل فرق التفتيش على الأسلحة النووية بين موسكو وواشنطن لا يزال متوقعًا، إلا أن استمرار ذلك دون إطار قانوني ملزم لن يمنع تصاعد التهديد النووي، محذرًا من صراع كبير قد يندلع خلال الفترة المقبلة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق دولي جديد.

