أول تعليق من معتمد جمال بعد احتلال الزمالك وصافة الدوري

أبدى معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بالفوز على كهرباء الإسماعيلية، بنتيجة 5-2، في مباراة الفريقين اليوم ضمن مسابقة الدوري.

وقال المدير الفني للزمالك، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “خضنا لقاء اليوم والفريق يغيب عنه 14 لاعبًا، ولا يوجد فريق في الكون يلعب في نفس هذه الظروف ويكون مطالبا بتحقيق الفوز وتقديم أداء جيد”.

وأوضح معتمد جمال: "لا نقف أمام أي لاعب، وأهم شيء بالنسبة لنا هو مصلحة نادي الزمالك، وأشكر اللاعبين على المجهود الكبير المبذول خلال الفترة الماضية والنتائج والأداء".

وتابع المدير الفني: "أمامنا رحلة سفر طويلة إلى زامبيا؛ استعدادًا لخوض مباراة زيسكو في الكونفدرالية، وسنسافر في رحلة عادية، وليس بطائرة خاصة".

وواصل معتمد جمال حديثه: "ليس غريبا علينا ما يفعله جمهور الزمالك معنا، وهم مختلفون عن أي جماهير في العالم، وأشكرهم على دعمهم للفريق وسفرهم خلفنا في هذه الظروف".

واستطرد: "اللاعبون المتواجدون معي الآن شاركوا في مراكز مختلفة عن مراكزهم، وهناك البعض شارك وهم لم يتماثلوا للشفاء بنسبة 100%".

وأكد المدير الفني: "الضغوط التي نتعرض لها نحاول أن نجعلها أمورا إيجابية، وبالرغم من الغيابات الكبيرة في صفوف الفريق؛ حققنا الهدف المطلوب".

وتابع: "أعد جماهير الزمالك بالأفضل، وبذل أقصى جهد في الفترة المقبلة، وأغلب اللاعبين الغائبين عن لقاء اليوم لن يتمكنوا من اللحاق بمباراة زيسكو، وسنخوض المباراة المقبلة في الكونفدرالية للفوز وحصد الثلاث نقاط".

وقال: "نحاول أن ندفع باللاعبين الأنسب للمباراة، في ظل الغيابات الكثيرة، ومع عودة المصابين؛ سيكون هناك اختيارات أفضل، وآدم كايد لاعب كبير قادر على اللعب في أكثر من مركز، ووجوده مع عبد الله السعيد ومحمد السيد وأحمد حمدي؛ سيشكل قوة كبيرة للفريق".

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على كهرباء الإسماعيلية بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد هيئة قناة السويس، في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز؛ ليرفع الأبيض رصيده إلى 28 نقطة.