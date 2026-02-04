من العلمين إلى الأسواق العالمية.. تعاون مصري-تركي يستهدف 3 مليارات مستهلك

قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الاقتصادية المصرية-التركية جاء نتيجة تحركات مكثفة بدأت قبل ثلاثة أيام فقط، حيث تم التواصل المسبق مع رئيس اتحاد الغرف التجارية التركية ورئيس الاتحاد العالمي للغرف، وجرى توجيه دعوة لحضور وفد يضم نحو 250 من قيادات الغرف التجارية والصناعية والبورصات، إلى جانب كبار المستثمرين الأتراك المتواجدين في مصر.

توقيع عدد من الاتفاقيات

وأضاف عز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر قناة MBC مصر، أن جميع أعضاء الوفد البالغ عددهم 250 مشاركًا حضروا بالفعل، وتم توجيههم إلى مدينة العلمين، حيث شهدت الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات بين الغرف التجارية المصرية ونظيراتها التركية في مجالات وأنشطة اقتصادية متنوعة.

تحريك الاقتصاد التركي

وأوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن الهدف من هذه التحركات هو خلق آليات فعالة لتحريك الاقتصاد التركي نحو السوق المصرية، اعتمادًا على الأنشطة المشتركة التي يتم تنفيذها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

إنشاء منطقة صناعية تركية

وأشار إلى أنه فيما يخص المرحلة الثانية، فقد تم الاتفاق على إنشاء منطقة صناعية تركية متكاملة في مصر، تضم سلاسل الإمداد لعدد من القطاعات المحددة، أبرزها الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إلى جانب قطاع السلع الهندسية.

اتفاقيات التجارة الحرة

وأكد علاء عز أن هذه المشروعات تستهدف الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، التي تتيح الوصول إلى نحو 3 مليارات مستهلك، ما يعزز من فرص التصدير ويجعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعة والاستثمار التركي.