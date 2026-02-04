قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تصفد الشياطين والجن في شهر رمضان؟.. الإفتاء توضح 4 أمور لا يعرفها كثيرون
إدارة ترامب تحقق مع «نايكي» بتهمة التمييز ضد الموظفين البيض
استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي
الماكينات المرورية الذكية.. استخرج رخصة القيادة في دقائق من هذه المولات
نفعل المستحيل.. معتمد جمال يعلق على خماسية الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية
مصر تقود الطريق للمرحلة الثانية من هدنة غزة.. تحركات حاسمة ودعم دولي متصاعد
ثنائية مرموش أمام نيوكاسل تقود مانشستر سيتي إلى نهائي كأس كاراباو
ضربته بالمقص وطلع يجري منها.. شاهد عيان يروي تفاصيل الدقائق الأخيرة بين محمد وزوجته|فيديو
دونجا: البطولة في الزمالك بـ10 بطولات في الأهلي لأن الأبيض يمر بظروف صعبة
واشنطن تبقي باب الحوار مع طهران مفتوحا بوساطة إقليمية.. محادثات مسقط تعود إلى المسار
الوزراء: إشراك القطاع الخاص في الإسكان الاجتماعي لتلبية الطلب المتزايد
توك شو

من العلمين إلى الأسواق العالمية.. تعاون مصري-تركي يستهدف 3 مليارات مستهلك

مصر وتركيا
مصر وتركيا
محمد البدوي

قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الاقتصادية المصرية-التركية جاء نتيجة تحركات مكثفة بدأت قبل ثلاثة أيام فقط، حيث تم التواصل المسبق مع رئيس اتحاد الغرف التجارية التركية ورئيس الاتحاد العالمي للغرف، وجرى توجيه دعوة لحضور وفد يضم نحو 250 من قيادات الغرف التجارية والصناعية والبورصات، إلى جانب كبار المستثمرين الأتراك المتواجدين في مصر.

توقيع عدد من الاتفاقيات

وأضاف عز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر قناة MBC مصر، أن جميع أعضاء الوفد البالغ عددهم 250 مشاركًا حضروا بالفعل، وتم توجيههم إلى مدينة العلمين، حيث شهدت الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات بين الغرف التجارية المصرية ونظيراتها التركية في مجالات وأنشطة اقتصادية متنوعة.

تحريك الاقتصاد التركي

وأوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن الهدف من هذه التحركات هو خلق آليات فعالة لتحريك الاقتصاد التركي نحو السوق المصرية، اعتمادًا على الأنشطة المشتركة التي يتم تنفيذها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

إنشاء منطقة صناعية تركية

وأشار إلى أنه فيما يخص المرحلة الثانية، فقد تم الاتفاق على إنشاء منطقة صناعية تركية متكاملة في مصر، تضم سلاسل الإمداد لعدد من القطاعات المحددة، أبرزها الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إلى جانب قطاع السلع الهندسية.

اتفاقيات التجارة الحرة

وأكد علاء عز أن هذه المشروعات تستهدف الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، التي تتيح الوصول إلى نحو 3 مليارات مستهلك، ما يعزز من فرص التصدير ويجعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعة والاستثمار التركي.

مصر وتركيا العلاقات الاقتصادية اتحاد الغرف التجارية الغرف التجارية التركية الغزل والنسيج اتفاقيات التجارة الحرة

