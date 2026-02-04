أردوغان يهدي الرئيس السيسي سيارة كهربائية بمناسبة زيارته إلى مصر

أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس السيسي سيارة كهربائية بمناسبة زيارته الحالية إلى مصر للمشاركة في الاجتماع الثاني للمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.

وتفقد الرئيس السيسي حديقة قصر الاتحادية السيارة الكهربائية التي أهداها له الرئيس التركي وقام بقيادتها مصطحبا الرئيس أردوغان حتى مقر انعقاد منتدى الأعمال المصري التركي بفندق الماسة بمدينة نصر.

وأكد الرئيس السيسي، أن زخم منتدى الأعمال مع تركيا يعكس مكانة الروابط والمصالح المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات مع تركيا تقوم على أسس راسخة من التعاون والتكامل الاقتصادي.