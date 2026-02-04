قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير نووي يُحذّر من سباق تسلح عالمي مع اقتراب انتهاء معاهدة «نيو ستارت» |فيديو
هدية أردوغان لـ السيسي.. أول سيارة كهربائية تركية الصنع| شاهد
انخفاض في متوسط سعر الدولار اليوم
ناصر منسي يعزز تقدم الزمالك بالهدف الرابع أمام كهرباء الإسماعيلية
بعد طلب النقابة حذف دورها.. بلال صبري: أم جاسر محبوبة ومش هشيل مشاهدها |خاص
خالد البلشي: الصحافة القوية في مصلحة الدولة والمواطن
عندي اتنين.. منتج عمل مسلسل روح off يعلق بعد قرار نقابة الممثلين بإيقاف مسلسله
برلماني: سيناء لها طبيعة خاصة ونطالب باستراتيجية لتوسيع كردونات القرى وتحديث المرافق
حالات قطع معاش المستحقين وضوابط إعادة توزيعه.. وفقا للقانون
استغلوا الفرصة| رد فعل مثير من خالد الغندور بعد خسارة بيراميدر
المستثمرون الأتراك يشيدون بمصانع سيراميكا كيلوباترا: لها ريادة عالمية
خالد أبو بكر: زيارة الرئيس أردوغان للقاهرة تفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

خالد أبو بكر: بعض الأسر تعاني من لَبْس عند تطبيق حقوق الزوجة

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر
محمود محسن

قال المحامي الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ هناك تباينًا بين ما أعلنه شيخ الأزهر بشأن "حقوق الزوجة في الثروة" وبين “القانون المصري الحالي”؛ ما يثير تساؤلات لدى المواطنين حول مدى التزامهم بالتوزيع السابق للتركات.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ هذا التباين يخلق حالة من اللَّبْس لدى بعض الأسر، خاصة عند محاولة تطبيق ما ورد في الخطاب الديني مع ما ينص عليه القانون.

ولفت إلى أن التفسير الجديد لحديث الإمام الأكبر “قد يُساء فهمه” على أنه “انتقاد للتطبيقات السابقة لتوزيع الميراث”، موضحًا أن الغالبية العظمى من الحالات السابقة لم تخالف الشريعة، وإنما كانت متوافقة مع القانون؛ ما يجعل من الضروري توضيح هذا الأمر للناس، لتجنب أي شعور بالظلم أو النقص في الحقوق.

ودعا خالد أبو بكر، إلى فتح حوار مباشر مع مشيخة الأزهر وهيئة كبار العلماء؛ لفهم المعايير الدقيقة لتطبيق الحقوق وفق الشرع، مؤكدًا أن الهدف هو الحفاظ على العدالة بين الزوجة وأفراد الأسرة مع احترام تأثير الخطاب الديني على الوعي المجتمعي، بما يضمن وضوح الحقوق والواجبات لجميع الأطراف.

خالد أبو بكر حقوق الزوجة الثروة القانون المواطنين

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

