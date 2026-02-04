طه عودة أوغلو: زيارة الرئيس التركي إلى مصر والسعودية تحمل طابعا استراتيجبا شاملا

أكد الدكتور طه عودة أوغلو، أستاذ العلاقات الدولية والإقليمية، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر والسعودية تحمل طابعا استراتيجبا شاملا، ولا يمكن النظر إليها كـ"تحرك بروتوكولي عابر"، في ظل تشابك المصالح بين الدول الثلاث.

وقال طه عودة أوغلو، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي إم سي”، إن المباحثات المرتقبة تتناول ملفات إقليمية بالغة الحساسية، في مقدمتها تطورات الأوضاع في غزة، إلى جانب التوترات القائمة بين إيران وتركيا، مؤكدا أن توقيت الزيارة يعكس خطورة المرحلة التي تمر بها المنطقة.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية والإقليمية، إلى أن الظروف الإقليمية الراهنة تفرض على القاهرة والرياض وأنقرة “تنسيقًا مكثفًا”، مؤكدا أن أي تحرك مشترك بين هذه العواصم الكبرى؛ لا بد أن يسهم في صياغة حلول عملية للأزمات المتفاقمة في الشرق الأوسط.