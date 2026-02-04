قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تصفد الشياطين والجن في شهر رمضان؟.. الإفتاء توضح 4 أمور لا يعرفها كثيرون
إدارة ترامب تحقق مع «نايكي» بتهمة التمييز ضد الموظفين البيض
استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي
الماكينات المرورية الذكية.. استخرج رخصة القيادة في دقائق من هذه المولات
نفعل المستحيل.. معتمد جمال يعلق على خماسية الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية
مصر تقود الطريق للمرحلة الثانية من هدنة غزة.. تحركات حاسمة ودعم دولي متصاعد
ثنائية مرموش أمام نيوكاسل تقود مانشستر سيتي إلى نهائي كأس كاراباو
ضربته بالمقص وطلع يجري منها.. شاهد عيان يروي تفاصيل الدقائق الأخيرة بين محمد وزوجته|فيديو
دونجا: البطولة في الزمالك بـ10 بطولات في الأهلي لأن الأبيض يمر بظروف صعبة
واشنطن تبقي باب الحوار مع طهران مفتوحا بوساطة إقليمية.. محادثات مسقط تعود إلى المسار
الوزراء: إشراك القطاع الخاص في الإسكان الاجتماعي لتلبية الطلب المتزايد
توك شو

ابني كان بيحبها وبيخاف عليها..والدة ضحية غدر زوجته بالبحيرة تكشف تفاصيل جديدة

والدة محمد علي العبد، ضحية غدر زوجته في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة
والدة محمد علي العبد، ضحية غدر زوجته في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة
إسراء صبري

أكدت والدة محمد علي العبد، ضحية غدر زوجته في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، أن الزوجة كانت دائمة افتعال المشاكل ولم تكن تكن مشاعر حقيقية لابنها، متابعة:" ابني كان بيحبها جدا وكانت دايما بتتخانق مع الجيران".
 

وقالت خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد» : 'البنت كل شوية تقوله إيه؟ ترمي الدبلة من إيدها وتعمله كده، وهو يا عيني كان في إيده دبلة، يقوله أنا مش بحبك، بعد ما دخلت عليه، كل شوية تعمل أي حركة قدامه، يقولي هي بتعملي كده يعني خلاص بقى، ويقوم يصالحها ويبلع لها'.واسترسل:" مراته ضربته بالمقص وهو كان بيخاف عليها أوي وبيحبها"، متابعة: “ابني جالي في مرة وقالي خلصيني منها يا ماما”.

وأضافت: ابني كان بيسعى دائمًا لإسعاد زوجته وتوفير احتياجات المنزل، موضحة أنه قبل وفاته بأيام قليلة أخبرها بشرائه مستلزمات جديدة للمنزل وزينة رمضان وبعض الأطعمة بعد حصوله على أجر عمله، وكان يخطط للعمل مجددًا في اليوم التالي.

 

البحيرة محافظة البحيرة نهال طايل برنامج «تفاصيل»

