ابني كان بيحبها وبيخاف عليها..والدة ضحية غدر زوجته بالبحيرة تكشف تفاصيل جديدة

أكدت والدة محمد علي العبد، ضحية غدر زوجته في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، أن الزوجة كانت دائمة افتعال المشاكل ولم تكن تكن مشاعر حقيقية لابنها، متابعة:" ابني كان بيحبها جدا وكانت دايما بتتخانق مع الجيران".



وقالت خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد» : 'البنت كل شوية تقوله إيه؟ ترمي الدبلة من إيدها وتعمله كده، وهو يا عيني كان في إيده دبلة، يقوله أنا مش بحبك، بعد ما دخلت عليه، كل شوية تعمل أي حركة قدامه، يقولي هي بتعملي كده يعني خلاص بقى، ويقوم يصالحها ويبلع لها'.واسترسل:" مراته ضربته بالمقص وهو كان بيخاف عليها أوي وبيحبها"، متابعة: “ابني جالي في مرة وقالي خلصيني منها يا ماما”.



وأضافت: ابني كان بيسعى دائمًا لإسعاد زوجته وتوفير احتياجات المنزل، موضحة أنه قبل وفاته بأيام قليلة أخبرها بشرائه مستلزمات جديدة للمنزل وزينة رمضان وبعض الأطعمة بعد حصوله على أجر عمله، وكان يخطط للعمل مجددًا في اليوم التالي.



