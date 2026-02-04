نور في قبر ابني.. والدة ضحية غدر زوجته بالبحيرة تنهار على الهواء: عايزة حقه

قالت محمد علي العبد، والده ضحية غدر زوجته في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، إن الزوجة كانت دائمة افتعال الخلافات، ولا تبدي مشاعر حقيقية تجاه ابنها.







وأكدت خلال حوارها ببرنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2 تقديم الإعلامية نهال طايل أنها كانت تتعمد استفزازه بتصرفات متكررة، فيما كان نجلها يحاول احتواء الموقف حرصًا على استمرار الحياة الزوجية.



واسترسلت:"كان في نور في قبر ابني، وقولت للناس في شباك في القبر من جوا، متابعة:" مش مصدقة أن ابني توفى وروحي بتطلع من جوايا".



وأضافت انا عايزة حق ابني، متابعة:" وافقت على زواج ابني وتركت شقتي لهم، بالرغم من قلقي من هذا الزواج".