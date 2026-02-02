قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس اتحاد الغرف التركية: مصر بوابة استراتيجية للاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا
ميكروباص يصطدم برصيف محطة الرسوم وإصابة 9 أشخاص بالبدرشين
وزير المالية: الحكومة تقدم الدعم الكامل للمستثمرين الأتراك وتذلل كافة العقبات أمامهم
التعليم العالي تعلن عن 20 منحة جديدة بالاشتراك مع السفارة الفرنسية.. التفاصيل
الإمارات تخطط لاستئناف الرحلات الجوية إلى إسرائيل في الأشهر المقبلة
المشاط: حشد 3.2 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص ومنح تنموية
كامل دعمنا للنيجر .. مصر تدين الهجوم الإرهابي على مطار ديوري حماني في نيامي
التعليم العالي تعلن فتح باب التسجيل لمنح دراسية.. تفاصيل التقديم
دعاء اليوم 14 شعبان .. يشرح صدرك ويصب عليك الخير صبا
كهربا بدون نادي .. لعنة الأهلي والزمالك تضرب الفولت العالي
المبعوث الأمريكي يزور إسرائيل.. وخطط للقاء نتنياهو ورئيس أركان جيش الاحتلال
حريق يلتهم ثلاجة دواجن مجمدة بالشيخ زايد
رفض يشتري لها سجائر.. حبس المتهمة بإنهاء حياة زوجها بمقص في رشيد بالبحيرة

جريمة قتل بالبحيرة
ساندي رضا

قررت جهات التحقيق بمركز رشيد في محافظة البحيرة، حبس المتهمة بإنهاء حياة زوجها باستخدام "مقص"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية تخلصها من زوجها في أثناء تعليقه زينة رمضان، حيث فاجأته بطعنة بالمقص لرفضه شراء سجائر لها.

كانت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، شهدت جريمة قتل مأساوية، راح ضحيتها زوج على يد زوجته طعنًا باستخدام "مقص"، وذلك على خلفية مشادات وخلافات أسرية نشبت بينهما، وحرر محضر بالواقعة.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة رشيد، يفيد بوصول الشاب محمد على العبد إلى المستشفى العام "جثة هامدة"، وبالفحص الأولي تبين وجود طعنات نافذة بأداة حادة أدت إلى وفاته فور وصوله.

ووجه مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث جنائي مكثف لكشف ملابسات الواقعة، وكشفت التحريات والتحقيقات التي أجراها ضباط مباحث مركز رشيد، أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة المجني عليه، حيث تبين نشوب مشادة كلامية حادة بينهما بسبب خلافات أسرية، تطورت إلى تشابك، قامت على إثره المتهمة باستخدام "مقص" وطعن زوجها، مما أسفر عن سقوطه قتيلًا في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لذات السبب، كما تم ضبط الأداة المستخدمة في الجريمة "المقص" تم تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، قررت التحفظ على الجثة تحت تصرفها داخل مشرحة المستشفى العام، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وتوقيتها، مع سرعة استخراج تصاريح الدفن عقب انتهاء الإجراءات.

