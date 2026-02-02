الأنبا ميخائيل يترأس القداس الشهري لشعب إيبارشية حلوان والمعصرة

صلى الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حُلوان، والمعصرة، وتوابعها القداس الإلهي الشهري لشعب الإيبارشية بكنيسة السيدة العذراء مريم (المطرانية) بحلوان.

وفي سياق الكلمة الروحية، تناول نيافته بالشرح والتأمل فصل الإنجيل (يو ٩: ١ – ٣٨)، متوقفاً عند الآية "فَسَمِعَ يَسُوعُ أَنَّهُمْ أَخْرَجُوهُ خَارِجًا، فَوَجَدَهُ وَقَالَ لَهُ: «أَتُؤْمِنُ بِابْنِ اللهِ؟»".

البصيرة الروحية

وتركزت العظة حول مفهوم "البصيرة الروحية"، حيث أوضح الأنبا ميخائيل أن العمى الحقيقي ليس في فقدان البصر الجسدي، بل في "البصيرة الروحية، والعمى الروحي" الذي يحجب رؤية الله.

كما قام نيافته قبيل بدء الخدمة الإلهية بإتمام سر المعمودية لاثنتين من بنات الإيبارشية، وسط أجواء من البهجة الروحية.

وفي ختام القداس، ذكّر شعب الإيبارشية بموعد التسبحة الشهرية العامة، والتي ستقام بمشاركته مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة ٧ مساءً بكنيسة السيدة العذراء مريم (المطرانية).