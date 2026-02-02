قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تفتح حديقة الحيوان أبوابها في عيد الفطر 2026؟.. الحقيقة الكاملة
مكتب الرئيس الإيراني ينشر أسماء ضحايا الاحتجاجات لأول مرة
حـ ـريق هائل بشونة قش الأرز بقرية بشبيش بالمحلة.. صور
خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ
بعد تداول أنباء حجبها في مصر.. كل ما تود معرفته عن لعبة روبلكس
أمطار ورياح في عدة مناطق.. طقس اليوم الإثنين 2 فبراير ودرجات الحرارة
انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي
عمرو أديب: ترامب يقابل مشاكل ضخمة بسبب فضـ.ائح وفيديوهات إبستين
مسؤولون وخبراء بمؤتمر الأزهر للمرأة يطالبون بسياسات تشريعية ومصرفية لتعزيز الشمول المالي
أمير هشام يشيد بـ معتمد جمال بعد فوز الزمالك على المصري بالكونفدرالية
6 جنيهات زيادة.. أسعار السجائر الجديدة 2026
بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في بورسعيد
بالصور

بتعمل عظمة.. إشادات واسعة بأداء دينا الشربيني في إعلان مسلسل اتنين غيرنا

تقى الجيزاوي

تلقت دينا الشربيني إشادات واسعة، بمجرد طرح إعلان مسلسلها الجديد اتنين غيرنا، الذي يجمعها بـ آسر ياسين، وينافس في موسم دراما رمضان 2026.


إشادات واسعة بأداء دينا الشربيني في إعلان مسلسل اتنين غيرنا

وتفاعل متابعو دينا الشربيني بشكل واسع مع أدائها في البرومو وأثنى الكثيرون على اختيارتها الفنية، معربين عن حماسهم الشديد لدورها في المسلسل.

أبطال مسلسل اتنين غيرنا

مسلسل اتنين غيرنا، مكون من 15 حلقة، ويدور في إطار رومانسي اجتماعي، يضم في قائمة أبطاله، كل من، آسر ياسين، دينا الشربيني، هنادي مهنا، شيرين، ناردين فرج، نور إيهاب، محمد السويسي، وغيرهم، والعمل تأليف  رنا أبو الريش، إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج ميديا هب للمنتج محمد السعدي.

نجاح دينا الشربيني في بداية 2026

ومع بداية عام 2026، تصدرت دينا الشربيني المشهد الفني بمسلسلها لا ترد ولا تستبدل الذي يجمعها بالفنان أحمد السعدني، لأن المسلسل سلط الضوء على موضوع هام لا نراه كثيرًا في الدراما التلفزيونية، وهو مرض الفشل الكلوي وطريقة تعامل مرضاه معه، في أجواء مليئة بالإنسانية.

تفاصيل مسلسل لا ترد ولا تستبدل

وتتمحور أحداث مسلسل لا ترد ولا تستبدل حول امرأة مصابة بمرض الفشل الكلوي، وتخضع لجلسات غسيل متكررة، لتبدأ في رحلة شاقة للبحث عن متبرع بالكلى لإنقاذ حياتها من الموت، كما يروي العمل أزمات عائلية وصراعات يومية، الأمر الذي خطف اهتمام العديد من الجماهير.

مسلسل لا ترد ولا تستبدل

مسلسل لا ترد ولا تستبدل شارك في بطولته بجانب دينا الشربيني وأحمد السعدني كلًا من صدقي صخر، حسن مالك، فدوى عابد، حنان سليمان، يارا جبران، سارة خليل، بسام رجب، كريم مدحت، وغيرهم العديد من الوجوه المميزة، والعمل تأليف الثنائي دينا نجم وسمر عبدالناصر وإخراج مريم أبو عوف.

وتربع المسلسل على عرش قائمة المسلسلات المعروضة على منصة mbc شاهد،  حيث كان يترقب الجمهور حلقاته بشغف طوال فترة عرضه من 11 ديسمبر حتى 7 يناير.

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

صورة أرشيفية

هل انتهى فصل الشتاء؟! الأرصاد الجوية توضح وتحذر المواطنين

الغندور

الإعلام والجماهير تعاملوا بشكل مختلف مع رحيل ديانج وزيزو

افتتاح معرض المصرية

معرض المصرية يستعرض إبداعات السيدات ضمن المؤتمر الدولي استثمار الخطاب الديني

السيدة خديجة ابو العينين

البرلماني أحمد جبيلي يعزي النائب محمد أبو العينين في وفاة شقيقته

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026 في محلات الصاغة

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير في محلات الصاغة

بتعمل عظمة.. إشادات واسعة بأداء دينا الشربيني في إعلان مسلسل اتنين غيرنا

دينا الشربيني

لـ رمضان ..5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لعشاء لذيذ..طريقة كرات دجاج بالمشروم الكريمي

كرات دجاج بالمشروم الكريمي.

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية من مسلسل "النص الثانى"

أحمد أمين

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق: متصالحة مع سني الحقيقي وقررت العزلة بعد ما اتأذيت .. فيديو

مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

