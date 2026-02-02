بتعمل عظمة.. إشادات واسعة بأداء دينا الشربيني في إعلان مسلسل اتنين غيرنا

تلقت دينا الشربيني إشادات واسعة، بمجرد طرح إعلان مسلسلها الجديد اتنين غيرنا، الذي يجمعها بـ آسر ياسين، وينافس في موسم دراما رمضان 2026.



إشادات واسعة بأداء دينا الشربيني في إعلان مسلسل اتنين غيرنا

وتفاعل متابعو دينا الشربيني بشكل واسع مع أدائها في البرومو وأثنى الكثيرون على اختيارتها الفنية، معربين عن حماسهم الشديد لدورها في المسلسل.

أبطال مسلسل اتنين غيرنا

مسلسل اتنين غيرنا، مكون من 15 حلقة، ويدور في إطار رومانسي اجتماعي، يضم في قائمة أبطاله، كل من، آسر ياسين، دينا الشربيني، هنادي مهنا، شيرين، ناردين فرج، نور إيهاب، محمد السويسي، وغيرهم، والعمل تأليف رنا أبو الريش، إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج ميديا هب للمنتج محمد السعدي.

نجاح دينا الشربيني في بداية 2026

ومع بداية عام 2026، تصدرت دينا الشربيني المشهد الفني بمسلسلها لا ترد ولا تستبدل الذي يجمعها بالفنان أحمد السعدني، لأن المسلسل سلط الضوء على موضوع هام لا نراه كثيرًا في الدراما التلفزيونية، وهو مرض الفشل الكلوي وطريقة تعامل مرضاه معه، في أجواء مليئة بالإنسانية.

تفاصيل مسلسل لا ترد ولا تستبدل

وتتمحور أحداث مسلسل لا ترد ولا تستبدل حول امرأة مصابة بمرض الفشل الكلوي، وتخضع لجلسات غسيل متكررة، لتبدأ في رحلة شاقة للبحث عن متبرع بالكلى لإنقاذ حياتها من الموت، كما يروي العمل أزمات عائلية وصراعات يومية، الأمر الذي خطف اهتمام العديد من الجماهير.

مسلسل لا ترد ولا تستبدل

مسلسل لا ترد ولا تستبدل شارك في بطولته بجانب دينا الشربيني وأحمد السعدني كلًا من صدقي صخر، حسن مالك، فدوى عابد، حنان سليمان، يارا جبران، سارة خليل، بسام رجب، كريم مدحت، وغيرهم العديد من الوجوه المميزة، والعمل تأليف الثنائي دينا نجم وسمر عبدالناصر وإخراج مريم أبو عوف.

وتربع المسلسل على عرش قائمة المسلسلات المعروضة على منصة mbc شاهد، حيث كان يترقب الجمهور حلقاته بشغف طوال فترة عرضه من 11 ديسمبر حتى 7 يناير.