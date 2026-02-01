قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير
هل يجوز إخراج كفارة عن مريضة لا تستطيع صيام رمضان؟.. أمين الإفتاء يجيب
تشويه سمعة صادراتنا الزراعية.. نشأت الديهي يطالب بمحاسبة مروجي شائعة استيراد التمور من إسرائيل
عمرو سعد يكشف السبب الحقيقي لاعتزاله الأعمال الدرامية
رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات يكشف عن سبب ارتفاع أسعار السجائر
عمرو سعد يتحدى: مسلسلي هو الأعلى قيمة تسويقية في مصر والوطن العربي
الزمالك يهزم المصري2-1 ويتصدر مجموعته في الكونفدرالية
اللجنة المصرية بغزة: سيتم افتتاح مدارس في وسط القطاع قريبًا
شبهة احتكار.. لميس الحديدي تطالب بالتحقيق في رفع أسعار الهواتف المحمولة
كلمة شيخ الأزهر بمؤتمر استثمار الخطاب الديني وأثره على تعزيز حقوق المرأة
لم يؤخذ رأينا.. نقيب الأطباء يرفض مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير في محلات الصاغة

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026 في محلات الصاغة
سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026 في محلات الصاغة
عبد الفتاح تركي

سعر الجنيه الذهب اليوم .. شهد سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026 حالة من الاستقرار النسبي داخل محلات الصاغة في مصر، وذلك بعد عدة أيام من التذبذب الطفيف في أسعار الذهب، وسط متابعة مستمرة من المستثمرين والمستهلكين لحركة السوق المحلية، وتأثير كل من سعر صرف الدولار وأسعار الذهب عالميًا على مستويات الأسعار داخل السوق المصرية.

هذا الاستقرار يأتي في وقت يواصل فيه الذهب الحفاظ على مكانته كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، إذ يحرص المواطنون على متابعة أسعار الذهب بشكل يومي لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع في التوقيت المناسب.

واقرأ أيضًا:

الجنيه الذهب أم المشغولات

أهمية الجنيه الذهب في السوق المحلي

يُعد الجنيه الذهب من أكثر وحدات الاستثمار تداولًا بين المواطنين، نظرًا لما يتمتع به من سهولة في الشراء والبيع، إضافة إلى وضوح سعره مقارنة بالمشغولات الذهبية الأخرى، فضلًا عن انخفاض المصنعية عليه نسبيًا، ما يجعله خيارًا مفضلًا للراغبين في الاستثمار قصير أو متوسط الأجل.

ويعتمد الكثير من المستثمرين الصغار على الجنيه الذهب كوسيلة للحفاظ على قيمة مدخراتهم، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية، حيث يُنظر إلى الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا يحافظ على القوة الشرائية للأموال على المدى الزمني المختلف.

سعر الجنيه الذهب اليوم في المحلات

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة حوالي 54.600 جنيه للبيع و54.200 جنيه للشراء، دون إضافة أي مصنعية أو رسوم دمغة، حيث تعكس هذه الأسعار القيمة الأساسية للجنيه الذهب الخام المتداول في السوق.

الجنيه الذهب

ويُصنع الجنيه الذهب عادة من 8 جرامات من الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر شيوعًا في التعاملات اليومية داخل محلات الصاغة، لما يتمتع به من توازن بين درجة النقاء والصلابة، ما يجعله مناسبًا للاستخدام والاستثمار في الوقت ذاته.

المصنعية ورسوم الدمغة

تعكس الأسعار المعلنة للجنيه الذهب القيمة الأساسية فقط، قبل إضافة المصنعية أو رسوم الدمغة، والتي قد تختلف من محل لآخر وفقًا لسياسات البيع المتبعة وهوامش الربح، وهو ما يفسر وجود فروق بسيطة في الأسعار بين محلات الصاغة المختلفة.

وينصح خبراء السوق المستهلكين بضرورة السؤال عن السعر النهائي شامل المصنعية والرسوم قبل إتمام عملية الشراء، لتفادي أي فروق غير متوقعة، وضمان وضوح التكلفة الإجمالية للجنيه الذهب.

الجنيه الذهب

أسعار جرام الذهب اليوم

أما بالنسبة إلى أسعار جرام الذهب داخل محلات الصاغة، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 6.825 جنيهًا للبيع و6.775 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المحلية والأكثر استخدامًا في صناعة الجنيهات الذهبية والمشغولات الشعبية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7.800 جنيه للبيع و7.742 جنيه للشراء، ويُعد هذا العيار الأعلى من حيث نسبة النقاء، ويُستخدم غالبًا في صناعة السبائك الذهبية، مع تسجيل تباين في أسعار باقي العيارات تبعًا لاختلاف نسبة نقاء الذهب ووزن الجرام.

فروق الأسعار بين المحلات

ويلاحظ المتعاملون في سوق الذهب أن اختلاف الأسعار بين المحلات يظل محدودًا، وهو أمر طبيعي ناتج عن فروق المصنعية وهوامش الربح، إضافة إلى اختلاف تكاليف التشغيل بين محل وآخر، دون أن يعكس ذلك تغيرًا جوهريًا في اتجاه السوق.

ويعكس استقرار سعر الجنيه الذهب اليوم حالة من التوازن بين العرض والطلب داخل السوق المحلي، مع استمرار الإقبال من جانب المستثمرين الذين يفضلون الاحتفاظ بالذهب كأداة للتحوط ضد تقلبات الأسواق المالية وأسعار العملات.

الجنيه الذهب

اتجاهات الشراء والاستثمار

ويشهد السوق اهتمامًا ملحوظًا بالسبائك الصغيرة والجنيهات الذهبية، سواء بغرض الادخار أو تقديمها كهدايا في المناسبات المختلفة، في حين تميل فئات أخرى من المستثمرين إلى شراء السبائك الكبيرة كخيار استثماري طويل الأجل.

وينصح الخبراء الراغبين في شراء الذهب بمقارنة الأسعار بين أكثر من محل صاغة قبل اتخاذ قرار الشراء، مع مراعاة المصنعية والرسوم الإضافية المحتملة، لضمان الحصول على أفضل قيمة مقابل المبلغ المدفوع.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

وأكد المتابعون ضرورة متابعة أسعار الذهب بشكل يومي، نظرًا لتأثرها المباشر بتحركات الأسواق العالمية للذهب، إلى جانب تقلبات سعر الصرف، ما يجعل الأسعار قابلة للتغير في أي وقت وفق المستجدات الاقتصادية.

سعر الجنيه الذهب سعر الجنيه الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب في مصر سعر الذهب اليوم الأحد سعر الجنيه الذهب 1 فبراير 2026 أسعار الذهب في محلات الصاغة سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 24 الجنيه الذهب اليوم أسعار الذهب الآن

