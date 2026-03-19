حقيقة مفاوضات الإسماعيلي مع طارق حامد

نفى نادي الإسماعيلي بشكل قاطع ما تردد مؤخرًا بشأن دخوله في مفاوضات مع طارق حامد لاعب الزمالك السابق، مؤكدًا عدم صحة هذه الأنباء المتداولة.

وكتب الناقد الرياضي محمد يحيى يوسف عبر حسابه علي فيسبوك "تقارير"الإسماعيلي ينفي تفاوضه مع طارق حامد تمامًا، ويؤكد في حالة فتح القيد سيتم تدعيم الفريق بلاعبين أجانب فقط"

يختتم فريق الإسماعيلي اليوم الخميس، معسكره المغلق بالقرية الأولمبية، في إطار الاستعدادات الجادة لمواجهة حرس الحدود المقبلة ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعة الهروب من الهبوط في الدوري الممتاز.

ويأمل الإسماعيلي في تحقيق بداية قوية في الدور الثاني، من أجل تحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري واستعادة النتائج الإيجابية خلال المرحلة المقبلة.