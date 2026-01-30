تراجع 7200 جنيه في يوم.. الجنيه الذهب يهبط في ختام تعاملات اليوم الجمعة

تراجع سعر الجنيه الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 30-1-2026 بمعدلات غير مسبوقة على مستوي محلات الصاغة المصرية.

الجنيه الذهب يتراجع

وفقد سعر الجنيه الذهب نحو 7200 جنيه من قيمته منذ ختام تعاملات أمس وحتى آخر تحديث له قبل قليل.

الذهب يهوى

وتراجع سعر الذهب مقارنة بما كان عليه أمس بقيمة كسرت حاجز الـ 300 جنيه بعد أن علق المحللون آمالهم على صعود المعدن الأصفر منذ مطلع الأسبوع الماضي مستردا عافيته.

الذهب يحاول الصعود

وقبل انتصاف تعاملات مساء اليوم الجمعة ارتفع سعر الذهب بمعدلات طفيفة لم تجاوز 25 جنيها بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث سجل سعر الذهب مساء اليوم نحو 6550 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7485 جنيه للبيع و 7600 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6550 جنيها للبيع و6550 جنيها للشراء.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5614 جنيها للبيع و 5700 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4366 جنيها للبيع و4433 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 52.4 ألف جنيه و 53.2 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4835 دولارا للبيع و4837 دولارا للشراء.