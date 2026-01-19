قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعاون مصري - كوري لتوطين إنتاج اللقاحات
ذعر في إسرائيل بعد إصابة 41 رضيعا بالاختناق بمادة كيميائية خطرة
قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
أهداف لا تنسى ومشاهد خالدة.. أجمل 5 أهداف في إقصائيات أمم أفريقيا 2025
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية
مدبولي : توجيهات رئاسية بالبدء في إنشاء مدينة العاصمة الطبية
المتهم بقتل صغار المنوفية الثلاث يمثل جريمته في حراسة أمنية مشددة
مدمن يشعل النيران في ضريح بنجع حمادي
تصاعد جرائم قتـ.ـل الأطفال يهز المجتمع | وطبيب نفسي: اضطرابات وأزمات نفسية متراكمة
وزير الخارجية: تدشين المزيد من جمعيات الصداقة البرلمانية الدولية مع مصر
شوبير: لاعب محبوب جدا في الأهلي على وشك الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا
اقتصاد

خلال ساعات | البنك المركزي يعلن نتائج طرح سندات خزانة بـ31 مليار جنيه

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

اعلن البنك المركزي المصري؛ عن استهداف طرح استحقاقات خزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة إجمالية تبلغ 31 مليار جنيه بما يعادل 656.36 مليون دولار.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن التنسيق مع وزارة المالية بإعتبارها جهة اصدار سندات الخزانة لتجبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة بالدولة.

أكد التقرير أنه من المقرر الاعلان خلال الساعات المقبلة عن نتائج بيع سندات الخزانة والتي تتضمن استحقاقات عامين و 3 و 5 سنوات ذات العائدين الثابت والمتغير.

قال التقرير إنه من المخطط أيضًأ الإعلان عن نتائج الطروحات واسعار الفائدة وحجم الطلبات خلال مزاد اليوم.

بحسب نشرة الإعلان عن الإكتتاب الصادرة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري؛ والذي تضمن استهداف طرح سندات خزانة ذات العائد الثابت بقيمة إجمالية تبلغ 26 مليار جنيه في المتوسط وتتنوع بين استحقاقات " عامين، 3 سنوات، 5 سنوات".

توزيعات سندات الخزانة ذات العائد الثابت

جاءت توزيعات تلك الاستحقاقات كالآتي:

  • استحقاق خزانة عن مدة عامين و تحديدا  في الفترة من  6 يناير 2028؛ بقيمة تبلغ 8 مليارات جنيه بسعر كوبون نسبته22.422%.
  • سند خزانة المستحق عن 3 سنوات  وتحديدًأ في 20 يناير 2029  بقيمة 15 مليار جنيه دون أن يحدد البنك متوسط سعر الكوبون.
  • وسند خزانة المستحق عن مدة 5 سنوات وتحديدا في الفترة من 20 يناير 2031 بقيمة تبلغ 3 مليارات جنيه بسعر كوبون نسبته 19.48%.

سندات خزانة بعائد متغير

وعلي جانب آخر يخطط البنك المركزي المصري طرح استحقاق خزانة ذو عائد متغير بقيمة 5 مليارات جنيه ومستحق عن 3 سنوات وتحديدا في الفترة من 6 يناير 2029 بمتوسط سعر كوبون نسبته 26.075%.

