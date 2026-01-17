غدا..البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ70 مليار جنيه نيابة عن المالية.. تفاصيل

خفض البنك المركزي المصري مستهدفات طرح أذون خزانة المستهدف بيعها اعتبارًا من غدًا الأحد الموافق 18-1-2026؛ بمقدار 5 مليارات جنيه مقارنة بما تم استهدافه في الأسبوع الماضي.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري؛ أنه من المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه بما يعادل 1.5 مليار دولار.

وتضمنت نشرة البنك المركزي المصري؛ طرح أذون الخزانة نيابة عن وزارة المالية في عطاء غدا الأحد؛ أجلي 91 و 273 يومًا.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن استهداف طرح أدوات دين محلية من سندات وأذون الخزانة؛ لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

وتستهدف وزارة المالية بيع أجل خزانة 91 يوما بقيمة 25 مليار جنيه و أجل 273 يومًأ بقيمة 45 مليار جنيه.

وتلجأ الحكومة بصورة دورية لطرح أدوات دين محلية مقومة بالجنيه المصري؛ باعتباره أحد وسائل الاستثمار غير المباشر لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة .

ومع طرح وزارة المالية غدًا عطاءات خزانة بقيمة 70 مليار جنيه؛ يتبقي طرحين اثنين بقيمة تبلغ 111 مليار جنيه؛ من المقرر طرحهما يومي الإثنين و الخميس من نفس الأسبوع.

وتخطط الحكومة على مدار الأسبوع الجاري لطرح أدوات دين بقيمة إجمالية تبلغ 191 مليار جنيه تعادل 4.044 مليار دولار بإنخفاض حجمه 17 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي.