بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع
الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية لأهالي البحيرة خلال عام 2025
شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج: كل عام والمسجد الأقصى ثابت راسخ وقوي شامخ
رئيسة فنزويلا تتحدى واشنطن: سأسير إليها شامخة بالعلم ثلاثي الألوان ولن أزحف
بيزيرا يشكر مشجع الزمالك الوحيد في المدرجات: المكسب بدعمك
تمنع سيلان الأنف .. مشروبات شتوية ساخنة للتدفئة وتحافظ على حرارة جسمك
محافظ قنا : إعفاء سيارات ذوى الهمم تمامًا من رسوم دخول كورنيش النيل
سعر سبيكة الذهب BTC اليوم في الصاغة بعد ارتفاع أسعار الذهب بمصر
تحت غطاء المناسك الدينية.. كيف انتقل مئات المسلحين من العراق إلى عمق الأراضي الإيرانية؟
فيفا يعلن قائمة الأندية الأفريقية الممنوعة من القيد بسبب قضايا اللاعبين والمدربين
البنك المركزي يعلن ارتفاع طلبات الاكتتاب في أذون الخزانة بـ 5.6 مليار دولار
اقتراب موعد تطبيق الزيادة على وحدات الإيجار القديم غير السكنية .. التفاصيل الكاملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

البنك المركزي يعلن ارتفاع طلبات الاكتتاب في أذون الخزانة بـ 5.6 مليار دولار

وزارة المالية
محمد يحيي

اعلن البنك المركزي عن ارتفاع الطلبات المقدمة في مزاد طرح أذون خزانة إلى 2914 طلبًا قدمته المؤسسات المالية و المستثمرين في عطاء اليوم الخميس الموافق 15-1-2026.

وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري والذي تم خلاله التنسيق مع وزارة المالية للقيام بعمليات طرح أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يومًا .

بلغ إجمالي العروض المقدمة في مزاد اليوم بقيمة بلغت 263,6 مليار جنيه بما يساوي 5.6 مليار دولار من أصل 90 مليار جنيه مستهدفة.

قال التقرير إن حجم الطلبات المقدمة من المستثمرين والمؤسسات المالية في أجل 364 يوما لتصل إلي 1640 طلبًا بقيمة وصلت 133.434 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة.

تضمن متوسط سعر الفائدة المقدم للطرح نحو 24.544% وأقل سعر بنسبة 23.5% و أعلي سعر بنسبة 30%.

وعلى سياق متصل وصل حجم طلبات الاكتتاب المقدمة في أجل 182 يوما لتصل لـ 1274 طلبًا بقيمة 130.152 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه مستهدفة.

وسجل متوسط سعر الفائدة المقدم للطرح نحو 25.5% و أعلي سعر بنسبة 27.901% و أقل سعر بنسبة 23.001%.

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

مصطفى بكري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

محافظ الشرقية

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الأرصاد

تحذيرات عاجلة من ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

اموال

حقيبة العمر تعود لأصحابها.. حكاية الاستيلاء على 8 ملايين جنيه داخل أتوبيس بالقاهرة

صيام الإسراء والمعراج

حكم صيام الإسراء والمعراج .. وجزاء ذلك عند الله

هل رأى النبي الله في رحلة الإسراء والمعراج

هل رأى النبي الله في رحلة الإسراء والمعراج.. وهل كان الحوار باللغة العربية؟..علي جمعة يوضح

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد كنترول الشهادة الإعدادية بمنطقة القاهرة

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد كنترول الشهادة الإعدادية بمنطقة القاهرة

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

أسباب خفقان القلب ليلاً .. هل علامة على مرض خطير؟

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة

ويل سميث

من هوليوود إلى الجيزة.. ويل سميث في جولة خاصة بين الأهرامات

تحدي الشاي

نحترق ولا نفترق.. تريند عالمي خطير يشعل الجدل ويحذر منه الأطباء

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

