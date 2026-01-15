البنك المركزي يعلن ارتفاع طلبات الاكتتاب في أذون الخزانة بـ 5.6 مليار دولار

اعلن البنك المركزي عن ارتفاع الطلبات المقدمة في مزاد طرح أذون خزانة إلى 2914 طلبًا قدمته المؤسسات المالية و المستثمرين في عطاء اليوم الخميس الموافق 15-1-2026.

وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري والذي تم خلاله التنسيق مع وزارة المالية للقيام بعمليات طرح أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يومًا .

بلغ إجمالي العروض المقدمة في مزاد اليوم بقيمة بلغت 263,6 مليار جنيه بما يساوي 5.6 مليار دولار من أصل 90 مليار جنيه مستهدفة.

قال التقرير إن حجم الطلبات المقدمة من المستثمرين والمؤسسات المالية في أجل 364 يوما لتصل إلي 1640 طلبًا بقيمة وصلت 133.434 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة.

تضمن متوسط سعر الفائدة المقدم للطرح نحو 24.544% وأقل سعر بنسبة 23.5% و أعلي سعر بنسبة 30%.

وعلى سياق متصل وصل حجم طلبات الاكتتاب المقدمة في أجل 182 يوما لتصل لـ 1274 طلبًا بقيمة 130.152 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه مستهدفة.

وسجل متوسط سعر الفائدة المقدم للطرح نحو 25.5% و أعلي سعر بنسبة 27.901% و أقل سعر بنسبة 23.001%.