برلماني: الرئيس السيسي يواجه اضطرابات الإقليم بوعي وحكمة

أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، جاءت صريحة وواضحة، وقدمت عرضاً مباشراً لطبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة وانعكاساتها المحتملة على الدولة المصرية.

وقال حافظ، إن الرئيس حرص على مصارحة الشعب بحقائق المشهد الإقليمي، في ظل التصعيد العسكري المتسارع، موضحاً أن هذا النهج يعكس التزام القيادة السياسية بالشفافية ووضع المواطنين أمام صورة كاملة دون تهوين أو تهويل، خاصة فيما يتعلق بتداعيات الحرب وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة والطاقة.

وأشار النائب أحمد حافظ عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إلى أن حديث الرئيس عن احتمالات تأثر قناة السويس في حال غلق مضيق هرمز، وتداعيات ذلك على سلاسل الإمداد وأسعار البترول، يؤكد أن الدولة تتابع التطورات لحظة بلحظة، وتدرس كافة السيناريوهات المحتملة للتعامل مع أي مستجدات، بما يحافظ على استقرار السوق المحلي ويحد من انعكاسات الأزمات الخارجية.

وأضاف حافظ، أن تأكيد الرئيس على اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتوافر مخزون استراتيجي يعكس كفاءة مؤسسات الدولة وقدرتها على التخطيط المسبق، مشدداً على أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في عبور أزمات عالمية متعاقبة، بدءاً من جائحة كورونا، مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية، ثم تطورات غزة، وصولاً إلى التصعيد الحالي، وهو ما يعزز الثقة في قدرتها على تجاوز المرحلة الراهنة.

وأوضح أن رسائل الرئيس بشأن رفض الاعتداء على الدول، والتشاور المستمر مع الأشقاء العرب، تعبر عن ثبات الموقف المصري وحرصه على دعم الاستقرار الإقليمي، انطلاقاً من مسؤولياته التاريخية ودوره المحوري في محيطه العربي.

وأكد النائب أحمد حافظ دعمه الكامل للقيادة السياسية في كل ما تتخذه من قرارات وإجراءات لحماية الأمن القومي المصري وصون مقدرات الدولة، مشيراً إلى أن الاصطفاف الوطني خلف مؤسسات الدولة يمثل ضرورة حتمية في ظل التحديات غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة.

وشدد النائب أحمد حافظ عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن على أن قوة الدولة المصرية تكمن في تماسك مؤسساتها ووعي شعبها، وأن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من العمل والتكاتف، مع الثقة الكاملة في قدرة القيادة السياسية على إدارة الملفات الإقليمية والداخلية بحكمة واقتدار يحفظ لمصر أمنها واستقرارها.