شقق فاخرة في التجمع.. التحقيق في استيلاء صاحب شركة عقارات على 8 ملايين جنيه بإمبابة
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف منشأة نووية سرية بالقرب من طهران
وزارة العمل توفر وظائف جديدة بقطاع الأمن.. الرواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
هدف يكسر الصيام ولا يكسر الهزيمة.. ماذا يعني تسجيل صلاح في توقيت سقوط ليفربول فى الدوري الإنجليزي؟
"فاينانشيال تايمز": الحرب على إيران تشعل أسعار الوقود في أمريكا وتدفعها لمستويات قياسية
رئيس وزراء بولندا: مستعدون لوجستيا لإجلاء رعايانا من الشرق الأوسط
ليس خطوة للإلغاء.. وزير النقل يكشف التفاصيل الكاملة لمشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل| صور
التليفزيون الإيراني: سماع دوي انفجارات شرقي العاصمة طهران
العلاج حق دستوري.. وزير الصحة يشهد احتفالية مرور 50 عاماً على تأسيس المجالس الطبية المتخصصة
تحذير من الإفراط في الحلويات خلال رمضان لتجنب زيادة الوزن والسكري
إجرام إسرائيل.. غارات على مدنيين بالفنادق والمجمعات السكنية في لبنان
26 مارس.. جلسة النطق بالحكم علي قاتل صغار المنوفية بعد تأييد الرأي الشرعي بإعدامه
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

مطالب برلمانية بوضع أسعار استرشادية للسلع ومواجهة الممارسات الاحتكارية

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

وجّه النائب سيد حنفي طه عضو مجلس النواب التحية للحكومة على جهودها في توفير السلع الرمضانية منذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك وبأسعار مناسبة، مؤكدًا أن هذا النجاح يجب أن يتحول إلى سياسة دائمة ومستدامة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وضبط الأسواق بحسم.

وأكد " حنفى " في تصريحات صحفية اليوم أن استقرار الأسواق لا يتحقق بحملات موسمية، وإنما بمنظومة رقابية مستمرة تضمن توازن الأسعار وتحمي المستهلك من أية ممارسات احتكارية، مشيرًا إلى أن الارتفاعات غير المبررة في أسعار بعض السلع الأساسية قبل حلول شهر رمضان – رغم تراجع بعض مدخلات الإنتاج واستقرار سعر الصرف – تثير تساؤلات مشروعة حول وجود ممارسات تخزين وتعطيش متعمد للسوق بهدف رفع الأسعار.

وأوضح أن المواطنين واجهوا قبل شهر رمضان موجة تضخمية أثرت على قدرتهم الشرائية، في ظل تفاوت ملحوظ في الأسعار بين منطقة وأخرى، وغياب رقابة رادعة في بعض القطاعات، وهو ما يفتح الباب أمام استغلال غير مقبول للظروف الاقتصادية.

وطالب النائب سيد حنفي الحكومة بالاستمرار في سياسات ضبط الأسواق باعتبارها ملفًا استراتيجيًا يمس الأمن الاجتماعي، داعيًا إلى تبني خطة رقابية دائمة تتضمن :
• إعلان قائمة أسعار استرشادية محدثة أسبوعيًا للسلع الأساسية.
• تشديد العقوبات وتفعيلها الفوري على المخالفين والمتلاعبين بالأسعار.
• تعزيز الدور الميداني للأجهزة الرقابية وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك.
• التوسع في المنافذ الحكومية ومنافذ “أهلاً رمضان” لضمان التوازن السعري.
• إعلان هوامش ربح عادلة وملزمة للسلع الاستراتيجية بما يحقق التوازن بين التاجر والمستهلك.

وشدد على أهمية التنسيق الفوري بين الوزارات المعنية لضبط منظومة التسعير وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنع استغلال الأزمات الإقليمية أو المتغيرات الخارجية كذريعة لرفع الأسعار داخليًا.

واختتم النائب سيد حنفى طه تصريحه بالتأكيد على أن معركة الأسعار هي معركة استقرار مجتمعي، وأن الحفاظ على انضباط الأسواق مسؤولية وطنية تتطلب تحركًا مستمرًا وحاسمًا، لضمان استقرار الأسعار وصون قدرة المواطن على تلبية احتياجاته الأساسية دون أعباء إضافية>

شهر رمضان المبارك الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسواق السلع الأساسية منافذ “أهلاً رمضان”

