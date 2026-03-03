أكتوبر الجديدة" يُكثف أعمال صيانة المحاور وتنسيق الموقع العام لخدمة المناطق الاستثمارية والسكنية بالمدينة

أعلن المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، عن مواصلة العمل الميداني المكثف لصيانة وتطوير المحاور الرئيسية والطرق، وتنسيق الموقع العام بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، متابعة ميدانية دقيقة.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندسة وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برفع كفاءة البنية التحتية.



أجرى الدكتور المهندس رزق محمد، نائب رئيس الجهاز، جولات تفقدية واسعة لمتابعة سير العمل بمشروعات الطرق، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والجداول الزمنية المحددة.

وشملت الأعمال الجارية:



اللوحات الإرشادية

تركيب وتجديد اللوحات المرورية والاسترشادية لتسهيل حركة المواطنين وضمان أمن وسلامة الطرق.



تخطيط الطرق

تنفيذ أعمال "التخطيط الأرضي" للمحاور الرئيسية وتحديد المسارات المرورية.



التنسيق العام

تكثيف أعمال الزراعة، والتشجير، والإنارة في جزر الطرق والميادين الرئيسية.

دعم المناطق الاستثمارية



أوضح المهندس محمد عبد المقصود أن هذه الأعمال تهدف بشكل أساسي إلى خدمة المناطق الصناعية والاستثمارية، بالإضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، مما يساهم في جذب الاستثمارات وتوفير بيئة سكنية متكاملة الخدمات.

رسالة للمواطنين؛

أكد رئيس الجهاز أن العمل مستمر بمبدأ "رد الشيء لأصله" في كافة المناطق التي شهدت أعمال مرافق سابقة، مع استمرار المتابعة الدورية لضمان استدامة أعمال الصيانة.