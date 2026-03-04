ليندسي جراهام يطالب ترامب بشن ضربة مزدوجة : إسقاط إيران وملاحقة حزب الله

دعا السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، أبرز الداعين للحرب ضد إيران في الدائرة المقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترامب والولايات المتحدة إلى "التحالف مع إسرائيل وملاحقة حزب الله".

وفي حديثه للصحفيين عقب جلسة إحاطة سرية لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، قال جراهام: "لا تكتفوا بإسقاط معقل إيران، بل استهدفوا أيضاً وكيل حزب الله. يجب تصفية الحسابات".

أما السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، الذي حضر الجلسة أيضاً، فقد أعرب عن "خشيته الشديدة بعد هذه الجلسة من احتمال إرسال قوات برية، وأن تكون القوات الأمريكية ضرورية لتحقيق أهداف الإدارة الأمريكية".

وفي وقت سابق، صرّح ترامب لشبكة CNN بأن "الموجة الكبرى" للهجوم الأمريكي على إيران لم تبدأ بعد، موضحا أن أهدافه تتركز على تدمير القدرات الصاروخية الإيرانية، والقضاء على أسطولها البحري، وإنهاء طموحاتها النووية، ومنعها من تسليح الجماعات المسلحة.

وتواصل إيران ووكلائها استهداف حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، حيث استُهدفت السفارة الأمريكية في السعودية بطائرات مسيّرة إيرانية مشتبه بها، وسُمع دويّ انفجارات في العراق، ودوّت صفارات الإنذار فوق البحرين. وفي الوقت نفسه، تشنّ إسرائيل غارات على أهداف تابعة لحزب الله في بيروت.