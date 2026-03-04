قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس المعاهد الأزهرية يهنئ الإمام الأكبر بحصد المراكز الأولى لجائزة دبي للقرآن

أحمد سعيد

تقدم أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بخالص التهاني والتبريكات إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على التتويج الرائع لأبناء الأزهر الشريف في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، حيث حصلت الطالبة جنى إيهاب على المركز الأول فئة الإناث، والطالب عمر علي عوض على المركز الثاني فئة الذكور.

رئيس المعاهد الأزهرية يهنئ الإمام الأكبر بحصد المراكز الأولى لجائزة دبي للقرآن

وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن هذا الإنجاز هو نتاج جهد مُخلص ومتواصل من معلميهم وشيوخهم في المعاهد الأزهريّة، الذين زرعوا فيهم حفظ القرآن وإحكام تلاوته، فهم أساس هذا التفوق، وهم من أتقنوا تعليمهم وتربيتهم على قيم الأزهر الشريف. وأضاف أن هذا التفوق يبرهن على المكانة العلمية والروحية للأزهر الشريف، وعلى الدور الرائد الذي يقوم به قطاع المعاهد الأزهرية في تعليم القرآن الكريم وإعداد الأجيال على التزام الحفظ والفهم والأداء المتميز.

ووجّه فضيلته الشكر الجزيل إلى الطلاب وأسرهم، مؤكداً أن دعم الأسرة ومساندتها كان عاملاً أساسياً في تحقيق هذا النجاح، وأن التعاون بين المعهد والأسرة هو حجر الزاوية في صناعة النماذج القرآنية المشرقة التي تمثل مصر عالميًا.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن قطاع المعاهد الأزهرية سيواصل جهوده الحثيثة في دعم ورعاية المواهب القرآنية، وضمان استمرار ريادة مصر والأزهر الشريف في خدمة كتاب الله على المستوى الدولي.

وختم رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالدعاء إلى الله -عز وجل- أن يجعل هذا التفوق في ميزان حسنات الجميع، ويحفظ مصر وأبناءَها، ويبارك في جهود المعلمين والأسر، ويجعل القرآن الكريم نوراً يهدي الأمة جمعاء.

