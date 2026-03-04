قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد بحري غير مسبوق .. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إغراق 17 سفينة إيرانية
هانز فليك: برشلونة خاطر بلاعبيه أمام أتلتيكو مدريد رغم الإصابات.. وخيبة الأمل في كأس ملك إسبانيا
الحرب تشتعل | إيران تعلن إسقاط مقاتلة عسكرية أمريكية من طراز «F-15».. والحرس الثوري يدك القواعد الأمريكية بالمنطقة
انفجار غامض شرق مسقط .. بلاغ بوقوع حادث بحري على بُعد 137 ميلاً من سواحل عُمان
لست زملكاويًا.. محمد بركات يكشف أسرار انضمامه للأهلي وحقيقة «الكوبري»
موتوا بغيظكم| هيثم فاروق يُهاجم رابطة الأندية بسبب أزمة مواعيد الزمالك: «عيب اللي بيحصل»
وولفرهامبتون ضد ليفربول .. أرقام كارثية للريدز بعد الخسارة من مُتذيل الترتيب
مجلس الوزراء السعودي: سنتخذ جميع الإجراءات لحماية أراضينا والمواطنين والمُقيمين
تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء
نشاط مكثف لجناح مصر للطيران ببورصة برلين السياحية
أطعمة تزيد من الشعور بالشبع على السحور.. اختيارات صحية تساعدك على الصيام دون جوع
تطور خطير.. الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط طائرة أمريكية مقاتلة إف-15
أخبار العالم

الحرب تشتعل | إيران تعلن إسقاط مقاتلة عسكرية أمريكية من طراز «F-15».. والحرس الثوري يدك القواعد الأمريكية بالمنطقة

ناصر السيد

تصاعدت المواجهات بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، بعد اندلاع الحرب بينهم فجر السبت الماضي والتي كان من أولى نتائجها اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعشرات القادة لترد طهران بشن قصف على المصالح الأمريكية بالمنطقة ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأمريكيين والإسرائيليين ومواطني دول الخليج.

وبلغت ذروة المواجهات، خلال الساعات القليلة الماضية بإسقاط قوات الدفاع الجوي الإيرانية لمقاتلة أمريكية من طراز إف-15 بحسب ما أفادت به وكالة تسنيم للأنباء.

وواصل الحرس الثوري الإيراني، ضرباته ضد القوات الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط، معلنا استهداف قوات المشاة الأمريكية في الكويت بعشرات من المسيرات التدميرية، وفي الوقت نفسه أكد الحرس الثوري استهدف 160 من قوات المشاة الأمريكية في دبي وقتل 100 منهم.

وأكد الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف القاعدة الأمريكية بمنطقة الشيخ عيسى في البحرين بصواريخ ومسيرات.

وكشف الحرس الثوري عن ضربة موجهة للجيش الأمريكي، بتدمير منظومة دفاع جوي صاروخي أمريكية ثانية من طراز "ثاد" في منطقة غرب آسيا، موضحا أن أن المنظومة الأمريكية المضادة للصواريخ "ثاد" أُصيبت بصواريخ دقيقة أطلقتها القوة الجوفضائية التابعة للحرس، ما أدى إلى إخراجها من الخدمة التشغيلية.

وأكد الجيش الإيراني أنه تمكن من تدمير 35 طائرة مسيرة متطورة تابعة لـ"العدو" منذ اندلاع الحرب، مؤكداً أن قدراته الدفاعية والهجومية تفوق بكثير تقديرات خصومه.

ودخل الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران يومه الخامس، حيث صرّح الرئيس دونالد ترامب بأن الخطة تسير بوتيرة أسرع من المخطط لها بفضل القضاء المبكر على كبار قادة إيران.

وحثت الولايات المتحدة مواطنيها على مغادرة 14 دولة في الشرق الأوسط مع تصاعد حدة الهجمات الإيرانية المضادة كما أغلقت وزارة الخارجية الأمريكية سفارتين لها في الكويت والسعودية.

وأعلن ترامب، يوم الثلاثاء، أن البحرية الأمريكية قد تبدأ بمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إذا لزم الأمر، في خطوة تُعدّ من بين أكثر خطوات إدارته جرأةً حتى الآن في محاولة لكبح جماح ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

ومع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وما ترتب عليه من مخاطر على الملاحة عبر الممرات المائية الرئيسية، صرّح ترامب بأنه أمر مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) بتوفير تأمين ضد المخاطر السياسية وضمانات مالية للتجارة البحرية في الخليج.

وقد شهدت أسعار النفط الخام العالمية ارتفاعًا حادًا منذ أن بدأت القوات الإسرائيلية والأمريكية غارات على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أدى إلى اشتباكات عطّلت شحنات ناقلات النفط في الشرق الأوسط.

الحرب تشتعل إسقاط مقاتلة عسكرية أمريكية إيران الحرس الثوري القواعد الأمريكية المواجهات بين إيران وإسرائيل اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي المصالح الأمريكية بالمنطقة الحرس الثوري الإيراني

