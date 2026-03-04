قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيهاب فهمي يكشف أسرار دوره المُركّب في مسلسل «نون النسوة»
إعلامي يفجّر مفاجأة بشأن أزمة القيد في الزمالك
الدفاع الجوي السعودي يتصدّى لـ 9 طائرات مسيرة فور دخولها أجواء المملكة
زوجة ضياء المرغني تكشف آخر تطورات حالته الصحية.. وهذا موعد خروجه من المستشفى
دعاء الفجر 14 رمضان 2026 .. كلمات مستجابة للرزق وقضاء الدين
عقب ارتفاعات مُتتالية .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
الأرصاد: استمرار الارتفاع التدريجي في الحرارة.. وشبورة كثيفة صباحا
مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية
تصعيد ضد الإمارات .. اشتعال النيران في القنصلية الأمريكية بدبي جراء هجوم بطائرة مسيرة
الرياض في اختبار النار .. كيف تحسم السعودية قرار الحرب بعد قصف السفارة الأمريكية؟
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بعلبك شرق لبنان
عربدة إسرائيلية في الشرق الأوسط .. الاحتلال يشن عدوانًا على مدن عراقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

عربدة إسرائيلية في الشرق الأوسط .. الاحتلال يشن عدوانًا على مدن عراقية

العراق
العراق
قسم الخارجي

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، هجومًا على عدد من المدن العراقية وسط أنباء عن انفجارات ضخمة حيث ذكرت وكالة رويترز أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مدينة المثنى جنوب البلاد.

وأشارت تقارير إعلامية عراقية، إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في الهجوم على محافظات القائم وديالى والسماوة، وأضافت مصادر أمنية وإعلامية بأن مناطق متفرقة في العراق شهدت سلسلة انفجارات وهجمات جوية وصاروخية، في إطار هجوم يرجح أنه إسرائيلي بدعم أمريكي ضد مواقع فصائل مسلحة.

وأوضحت التقارير، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت مناطق في محافظة أنبار ومحافظة ديالى، شملت مقرات تابعة لفصائل الحشد الشعبي وعصائب أهل الحق، إضافة إلى مواقع في قضاء القائم غرب العراق، وأهداف يعتقد أنها مرتبطة بحزب الله العراقي.

وفي محافظة بابل، أفاد مسؤول أمني بسماع دوي انفجارات في منطقة جرف النصر، دون تحديد طبيعتها حتى الآن، مؤكدا أن الجهات المختصة تتابع الحادث للتحقق من مصدرها وظروفها، وأن التحقيقات لاتزال جارية لتحديد طبيعة الانفجارات والأضرار المحتملة.

