إبراهيم سعيد يُوجّه رسالة لـ أحمد حسن بعد سحور الجيل الذهبي

وجّه ابراهيم سعيد، نجم الكرة المصرية السابق رسالة شكر بعد السحور الرمضاني الذي جمع لاعبي الجيل الذهبي.

وكتب إبراهيم سعيد عير فيسبوك: "شكرًا للكابتن أحمد أحسن والكابتن حسن شحاتة علي اليوم الجميل ده.. رمضان جمعنا تاني كلنا ومبسوط بوجودي وسط أخواتي والنجوم بعد 16 سنة.. رمضان كريم".

ودعا أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عددًا كبيرًا من لاعبي الجيل الذهبي في سحور مميز بدعوة مليئة بالذكريات والروح الرياضية.

وحضر حفل السحور الكابتن حسن شحاتة، نجم الزمالك السابق، ووالدة الراحل محمد عبد الوهاب نجم الأهلي السابق.

كما حرص لاعبو الجيل الذهبي على الحضور، منهم: عماد متعب وحسام غالي وأحمد فتحي، ومحمد ناجي جدو، ومحمد فضل، وإبراهيم سعيد.