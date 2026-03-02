أحمد حسن يكشف حقيقة عودة عماد النحاس للأهلي

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن حقيقة عودة عماد النحاس لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مصدر في الأهلي: عودة عماد النحاس للأهلي فكرة غير مطروحة حاليا خاصة أن توروب رفض استمراره في وقت سابق”.

وتعادل الأهلي مع زد، 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مؤخرا على استاد القاهرة، في الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الأهلي لخوض مبارياته المتبقية في الدور الأول من منافسات الدوري المصري الممتاز، في إطار سعيه لاستعادة صدارة الترتيب والمنافسة بقوة على لقب البطولة خلال الموسم الجاري.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الخميس المقبل.

وتنقل المباراة عبر قناة “أون سبورت” الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.