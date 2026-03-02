موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. العد التنازلي الرسمي

موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. يتصدر موعد عيد الفطر 2026 في مصر محركات البحث كلما تقترب نهاية شهر رمضان المبارك، حيث يترقب المواطنون الإعلان الرسمي لأول أيام شهر شوال؛ في ظل استعداد الأسر والطلاب والمعلمين لترتيب خطط الإجازات والالتزامات الدراسية والعائلية، وبدء العد التنازلي فعليًا لاستقبال أول أيام العيد.

الحسابات الفلكية لموعد عيد الفطر 2026

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن شهر رمضان لعام 1447 هـ سيكون 29 يومًا فقط وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة، موضحًا أن غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر فلكيًا ستكون يوم الجمعة 20 مارس 2026، وذلك حال ثبوت رؤية الهلال مساء يوم 29 رمضان.

واقرأ أيضًا:

وأوضح المعهد أن هلال شهر شوال سيولد؛ بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3: 25 فجرًا بتوقيت القاهرة يوم الخميس 29 رمضان، وهو يوم الرؤية الشرعية المعتمد؛ ما يعزز التوقعات الفلكية بأن يكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو أول أيام عيد الفطر المبارك، مع التأكيد أن الإعلان الرسمي النهائي يظل مرهونًا بثبوت الرؤية الشرعية من الجهات المختصة.

مدة بقاء هلال شوال في السماء

تشير الحسابات الفلكية إلى أن الهلال الجديد سيبقى بعد غروب الشمس لفترات كافية تسمح برؤيته في عدد من المدن، حيث تبلغ مدة بقائه في مكة المكرمة نحو 30 دقيقة، وفي القاهرة نحو 35 دقيقة، وفي باقي محافظات مصر من 30 إلى 37 دقيقة، بينما تتراوح مدة بقائه في العواصم والمدن العربية والإسلامية من 11 إلى 42 دقيقة.

وتدعم هذه المعطيات الفلكية إمكانية ثبوت الرؤية الشرعية؛ ما يرجح أن يكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيًا، في انتظار الإعلان الرسمي الذي يصدر عقب تحري الهلال مساء يوم الرؤية.



أطول أيام رمضان 1447 هـ

يُعد يوم الخميس 19 مارس 2026 الموافق 29 رمضان أطول أيام الشهر من حيث عدد ساعات الصيام، إذ تصل مدة الصيام فيه إلى نحو 13 ساعة و52 دقيقة، وهو ما يضفي أهمية خاصة على هذا اليوم باعتباره يوم الرؤية الشرعية الذي يحدد بشكل رسمي نهاية شهر رمضان وبداية عيد الفطر.



موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة

من المقرر أن تُقام صلاة عيد الفطر في القاهرة يوم الجمعة 20 مارس 2026 في تمام الساعة 6: 24 صباحًا، مع وجود فروق طفيفة في التوقيت بين المحافظات وفقًا للموقع الجغرافي لكل محافظة، ومن المنتظر أن تعلن وزارة الأوقاف المصرية المواعيد الرسمية لصلاة العيد في جميع المحافظات قبل حلول العيد مباشرة.

إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين العام والخاص

بحسب الأجندة الرسمية، تمتد إجازة عيد الفطر لمدة 3 أيام، تبدأ من الجمعة 20 مارس وحتى الأحد 22 مارس 2026، ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء المصري القرار النهائي المنظم لإجازة القطاعين العام والخاص قبل العيد بأيام قليلة، بما يحدد آلية تطبيق الإجازة في الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة.

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر 2026

تشمل قائمة الإجازات الرسمية المتبقية في مصر لعام 2026 عددًا من المناسبات الوطنية والدينية، حيث يأتي عيد شم النسيم يوم الإثنين 13 أبريل 2026، ويوافق عيد تحرير سيناء يوم السبت 25 أبريل 2026، بينما يحل عيد العمال يوم الجمعة 1 مايو 2026.

كما تأتي وقفة عيد الأضحى يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، ويبدأ عيد الأضحى المبارك من الأربعاء 27 مايو وحتى الجمعة 29 مايو 2026، فيما توافق رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 17 يونيو 2026.

وتحل ذكرى ثورة 30 يونيو يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، بينما توافق ذكرى ثورة 23 يوليو يوم الخميس 23 يوليو 2026، ويأتي المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، فيما يوافق عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.



أهمية معرفة موعد عيد الفطر 2026

تكتسب معرفة موعد عيد الفطر 2026 أهمية كبيرة لدى المواطنين، خاصة مع ارتباط العيد بالإجازات الرسمية والسفر والتجمعات العائلية والاستعدادات الشرائية، إضافة إلى ترتيبات المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة، ما يجعل الإعلان الرسمي عن أول أيام شوال حدثًا يحظى بمتابعة واسعة.

ويظل الموعد الفلكي المعلن مرشحًا بقوة ليكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو أول أيام عيد الفطر المبارك، في انتظار الحسم النهائي عبر الرؤية الشرعية مساء يوم 29 رمضان.