يبدأ عقب عيد الفطر.. تفاصيل ومقدم حجز طرح 37 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي

الإسكان الاجتماعى
أحمد أيمن

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح مرحلة جديدة من الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك في عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية خلال الربع الأول من عام 2026، على أن يتم الطرح بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك. 

الطرح المرتقب يتضمن نحو 37 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، في إطار خطة الدولة المستمرة لتوفير سكن ملائم للفئات المستهدفة، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان المدعومة. 

طرح الإسكان الاجتماعى الجديد 

يشمل الطرح الجديد استكمال تنفيذ مشروعات الإسكان المتوسط، من خلال إطلاق المرحلة الثالثة من وحدات مشروعي «ظلال» و«ديارنا»، والتي تستهدف شريحة متوسطي الدخل، وذلك عبر منصة مصر العقارية. 

ويأتي هذا ضمن المرحلة الثانية من خطة الدولة لإنشاء 400 ألف وحدة سكنية، بما يعكس استمرار جهود الحكومة في دعم القطاع السكني وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. 

ومن المقرر أن تكون الوحدات المطروحة ضمن مشروعي «ظلال» و«ديارنا» كاملة التشطيب، مع تنوع في المساحات لتلبية احتياجات مختلف الأسر، حيث تتراوح مساحاتها بين 110 و125 مترًا مربعًا، مع أنظمة سداد ميسرة تبدأ بمقدم حجز لا يقل عن 15% من قيمة الوحدة. 

وفيما يتعلق بقيمة مقدمات الحجز المتوقعة، تشير التقديرات إلى أن مقدم حجز وحدات مشروع «ديارنا» سيبلغ نحو 200 ألف جنيه، بينما يصل مقدم حجز وحدات مشروع «ظلال» إلى حوالي 250 ألف جنيه. ومن المنتظر الإعلان رسميًا عن كراسة الشروط وكافة التفاصيل المتعلقة بالطرح خلال الفترة المقبلة، بما يشمل مواقع الوحدات وآليات التقديم والسداد. 

أقساط سكن لكل المصريين 7

وفيما يخص المواطنين الذين شاركوا في الطرح الأخير "سكن لكل المصريين 7"، يمكن الاستعلام عن نتيجة الحجز عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، باتباع خطوات بسيطة تشمل الدخول للموقع، اختيار “مركز خدمة المواطنين”، إدخال الرقم القومي لمقدم الطلب، ثم الضغط على “استعلام” لمعرفة الحالة سواء كانت مقبولة أو غير مستوفية. 

أما عن نظام وتقسيط وحدات المرحلة السابعة، فقد تنوعت الأقساط الربع سنوية حسب سعر الوحدة، حيث جاءت التفاصيل كالآتي:

وحدات بسعر 800 ألف جنيه:

مساحة الوحدة 75 م2، مقدم حجز 50 ألف جنيه، ومصروفات تسجيل 150 جنيهًا.

أقساط الربع سنة في العام الأول 11,500 جنيه (حوالي 3833 جنيهًا شهريًا)، في العام الثاني 12,500 جنيه (حوالي 4166 جنيهًا شهريًا)، وفي العام الثالث 13,500 جنيه (حوالي 4500 جنيه شهريًا).

يجب استكمال مقدم الحجز ليصل إلى 25% من إجمالي قيمة الوحدة عند التعاقد. 

وحدات بسعر 750 ألف جنيه:

نفس المساحة والمقدم، وتسجيل 150 جنيهًا.

أقساط الربع سنوية في العام الأول 10,400 جنيه (حوالي 3466 جنيهًا شهريًا)، في العام الثاني 11,400 جنيه (حوالي 3800 جنيهًا شهريًا)، وفي العام الثالث 12,400 جنيه (حوالي 4133 جنيهًا شهريًا).

ويلزم استكمال الدفعة المقدمة لتصل إلى 25% من سعر الوحدة عند التعاقد كذلك. 

الإسكان الاجتماعى طرح الإسكان الاجتماعى الجديد موعد طرح الإسكان الاجتماعي الجديد تفاصيل طرح الإسكان الجديد سكن لكل المصريين

