الاتحاد الآسيوي يكشف تفاصيل ملاعب وجدول كأس آسيا 2027 في السعودية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا، عبر موقعه الإلكتروني، تفاصيل الجدول الزمني والملاعب المستضيفة لمنافسات كأس آسيا 2027، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

ومن المنتظر أن تنطلق البطولة خلال الفترة من 7 يناير وحتى 5 فبراير 2027، حيث تقام المباريات على 8 ملاعب عالمية موزعة بين ثلاث مدن رئيسية: الرياض، جدة، والخُبر، في استضافة تُعد الأضخم في تاريخ المملكة على مستوى البطولات القارية.

ملاعب الرياض تتصدر المشهد

تحظى العاصمة الرياض بالنصيب الأكبر من الملاعب، إذ يتقدمها ستاد مدينة الملك فهد الرياضية، الذي سيستضيف مباراتي الافتتاح والنهائي، إلى جانب عدد من مواجهات دور المجموعات والأدوار الإقصائية.

كما يدخل المملكة أرينا ضمن قائمة الملاعب المستضيفة، باحتضانه 6 مباريات، إضافة إلى ملاعب جامعة الإمام محمد بن سعود، وجامعة الملك سعود، وملعب نادي الشباب، والتي ستشهد مجموعة من لقاءات دور المجموعات ودور الـ16.

جدة تستضيف مواجهات حاسمة

في مدينة جدة، سيكون ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، المعروف بـ«الجوهرة المشعة»، مسرحًا لمباريات بارزة تمتد حتى الدور نصف النهائي، فيما يستضيف ستاد الأمير عبدالله الفيصل خمس مواجهات مهمة ضمن جدول البطولة.

حضور قوي للمنطقة الشرقية

وتشارك المنطقة الشرقية عبر ستاد أرامكو في مدينة الخُبر، الذي سيحتضن عددًا من المباريات المؤثرة، من بينها مواجهات في ربع النهائي ونصف النهائي، في تأكيد على جاهزية البنية التحتية الرياضية السعودية لاستقبال الحدث القاري.

نظام جديد في نسخة 2027

وفي خطوة تنظيمية غير مسبوقة، أعلن الاتحاد الآسيوي تطبيق مفهوم «معسكرات المنتخبات» للمرة الأولى في تاريخ بطولاته، بحيث يتم تخصيص فندق ومقر تدريبي ثابت لكل منتخب طوال فترة البطولة.

ويهدف هذا النظام إلى تسهيل حركة المنتخبات بين المدن، مع توفير مرافق خاصة بكل فريق داخل الملاعب المختلفة عند انتقاله لخوض مبارياته، بما يعزز من الجاهزية الفنية ويوفر أعلى درجات التنظيم خلال الحدث القاري المرتقب.