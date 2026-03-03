قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح
موعد أذان الفجر 13 رمضان 2026 في مصر.. اعرف وقت الإمساك وبداية الصيام
ضربات إيران للقواعد الأمريكية تشعل المنطقة.. مصريون بالكويت والإمارات يكشفون تفاصيل أيام التصعيد بعد ضرب منشأت أمريكا
بعد القبض على صاحبات فيديو السخرية من سلوكيات السيدات في الصلاة.. هذه عقوبتهن
أسهل طريقة لإستخراج شهادة الميلاد .. تعرف عليها
الأردن.. إخلاء مؤقت لمبنى السفارة الأمريكية في عمّان بسبب تهديد أمني
عزومة رمضان.. محمد صلاح يستقبل لاعبي ليفربول في منزله
الأزهر: انتهاك سيادة الدول العربية يرفضه الخُلق والدين.. وندعو لوقف الحرب في المنطقة فورا
ترتيب الدوري الإسباني بعد تعثر ريال مدريد أمام خيتافي
جيش الاحتلال يعلن تدمير مركز الاتصالات والدعاية التابع للنظام الإيراني
الأيام الوترية في رمضان 2026 .. مواعيد تحري ليلة القدر
استئناف دخول المساعدات الإنسانية| إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم إلى غزة.. اليوم
رياضة

الاتحاد الآسيوي يكشف تفاصيل ملاعب وجدول كأس آسيا 2027 في السعودية

حمزة شعيب

 

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا، عبر موقعه الإلكتروني، تفاصيل الجدول الزمني والملاعب المستضيفة لمنافسات كأس آسيا 2027، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

ومن المنتظر أن تنطلق البطولة خلال الفترة من 7 يناير وحتى 5 فبراير 2027، حيث تقام المباريات على 8 ملاعب عالمية موزعة بين ثلاث مدن رئيسية: الرياض، جدة، والخُبر، في استضافة تُعد الأضخم في تاريخ المملكة على مستوى البطولات القارية.

ملاعب الرياض تتصدر المشهد

تحظى العاصمة الرياض بالنصيب الأكبر من الملاعب، إذ يتقدمها ستاد مدينة الملك فهد الرياضية، الذي سيستضيف مباراتي الافتتاح والنهائي، إلى جانب عدد من مواجهات دور المجموعات والأدوار الإقصائية.

كما يدخل المملكة أرينا ضمن قائمة الملاعب المستضيفة، باحتضانه 6 مباريات، إضافة إلى ملاعب جامعة الإمام محمد بن سعود، وجامعة الملك سعود، وملعب نادي الشباب، والتي ستشهد مجموعة من لقاءات دور المجموعات ودور الـ16.

جدة تستضيف مواجهات حاسمة

في مدينة جدة، سيكون ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، المعروف بـ«الجوهرة المشعة»، مسرحًا لمباريات بارزة تمتد حتى الدور نصف النهائي، فيما يستضيف ستاد الأمير عبدالله الفيصل خمس مواجهات مهمة ضمن جدول البطولة.

حضور قوي للمنطقة الشرقية

وتشارك المنطقة الشرقية عبر ستاد أرامكو في مدينة الخُبر، الذي سيحتضن عددًا من المباريات المؤثرة، من بينها مواجهات في ربع النهائي ونصف النهائي، في تأكيد على جاهزية البنية التحتية الرياضية السعودية لاستقبال الحدث القاري.

نظام جديد في نسخة 2027

وفي خطوة تنظيمية غير مسبوقة، أعلن الاتحاد الآسيوي تطبيق مفهوم «معسكرات المنتخبات» للمرة الأولى في تاريخ بطولاته، بحيث يتم تخصيص فندق ومقر تدريبي ثابت لكل منتخب طوال فترة البطولة.

ويهدف هذا النظام إلى تسهيل حركة المنتخبات بين المدن، مع توفير مرافق خاصة بكل فريق داخل الملاعب المختلفة عند انتقاله لخوض مبارياته، بما يعزز من الجاهزية الفنية ويوفر أعلى درجات التنظيم خلال الحدث القاري المرتقب.

الاتحاد الآسيوي كأس آسيا 2027 السعودية

