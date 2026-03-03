قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع القطرية: تصدينا لصاروخين باليستيين استهدفا مناطق بالدوحة
غارة عنيفة.. جيش الاحتلال يستهدف مبنى قناة "المنار" التابعة لحزب الله
أمير مرتضى منصور: مستعد للتحالف مع الشيطان من أجل الزمالك
10 مسيرات هجومية.. إيران تستهدف قاعدة عريفجان الأمريكية بالكويت
دعاء السجود يغفر ذنوبك ولو كانت مثل جبل أحد.. لا تغفل عنه
1000 جنيه رسوم على سيارات الجمرك وفقا لقانون المرور
سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026
ماركو مسعد: إيران تنتهج سياسة الأرض المحروقة في الحرب الحالية
تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟
تراشق بالأحذية.. القبض على فتاتين تشاجرتا داخل مسجد بالبحيرة
هجوم إيراني على الإمارات والكويت.. والدفاعات تتعامل مع رشقة من الصواريخ البالستية
سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يُصدق على حركة تنقلات رؤساء الأحياء

محافظ بورسعيد يُصدق على حركة تنقلات رؤساء الأحياء
محافظ بورسعيد يُصدق على حركة تنقلات رؤساء الأحياء

صدق اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، على حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، وذلك في إطار الحرص على الارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت حركة التنقلات تولي الأستاذة سمر موافي، رئيسًا لمجلس مدينة بورفؤاد، والعميد إسلام بهنساوي، رئيسًا لحي الشرق، والمهندس وليد الدعدع، رئيسًا لحي الجنوب، والأستاذ أحمد زغلف، رئيسًا لحي الزهور، والأستاذ باسم عمر، رئيسًا لحي غرب، والمهندسة شيماء جودة، رئيسًا لحي العرب، والأستاذة شيماء العزبي، رئيسًا لحي المناخ، والأستاذ فوزي الوالي، رئيسًا لحي الضواحي.

محافظ بورسعيد يُصدق على حركة تنقلات رؤساء الأحياء

كما صدق محافظ بورسعيد على تعيين اثنين نواب لكل رئيس حي، في إطار إعداد كوادر قيادية جديدة خاصة من الشباب تُساهم في تحقيق الإنضباط بالشوارع والميادين وتعمل على الارتقاء بفكر ورؤي مختلفة للارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى أعلى مستويات الرضا لدى أهالي بورسعيد.

وتضمنت قائمة نواب رؤساء الأحياء: حي الضواحي كلًا من: الأستاذ أحمد عبده محمود ، والأستاذ محمد عبد العزيز الشناوي، وحي العرب كلًا من: الأستاذ محمد محمد يوسف، والأستاذة رشا على السيد عطعوط، وحي المناخ كلًا من: الأستاذة الاء أحمد محمد أبو العلا، والأستاذة داليا محمود حلمي السيد درة، وحي الشرق كلًا من: الأستاذة مي محمد محمد الدويك، والأستاذ محمد الخضري الدسوقي، وحي الزهور كلًا من: الأستاذ محمد مصطفى محمد رمضان، والأستاذة عايدة إبراهيم غزال، ومدينة بورفؤاد كلًا من: الأستاذ محمد عادل طه محمود، والأستاذة رانيا منير بيشوي، وحي الجنوب كلًا من: الأستاذ محمد محمد مسعد عاشور، والأستاذ كمال محمد محمد برأيه.

وشدد محافظ بورسعيد على عدم التهاون مع أي تقصير في منظومة العمل، وأن معيار التقييم الأساسي هو مستوى رضا المواطن وتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد رؤساء الأحياء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

الإيجار القديم

بعد حكم النقض.. متى ينتهي عقد الإيجار القديم بالقانون؟

ترشيحاتنا

الفنان أحمد كشك

أحمد كشك يكشف لصدى البلد ملامح شخصيته في مسلسل «أب ولكن»

احمد مالك وهدى المفتي

مسلسل سوا سوا الحلقة 15.. موت هدى المفتي.. وخالد كمال يفقد عقله

مسلسل هي كيميا

سرقة ذهب مريم الجندي تشعل أحداث الحلقة 14 من مسلسل هي كيميا

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 13 .. اعتراف محمود الليثي بحقيقته لنيللى كريم ورد فعل غير متوقع

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

فيديو

نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد