محافظ بورسعيد يُصدق على حركة تنقلات رؤساء الأحياء

صدق اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، على حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، وذلك في إطار الحرص على الارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت حركة التنقلات تولي الأستاذة سمر موافي، رئيسًا لمجلس مدينة بورفؤاد، والعميد إسلام بهنساوي، رئيسًا لحي الشرق، والمهندس وليد الدعدع، رئيسًا لحي الجنوب، والأستاذ أحمد زغلف، رئيسًا لحي الزهور، والأستاذ باسم عمر، رئيسًا لحي غرب، والمهندسة شيماء جودة، رئيسًا لحي العرب، والأستاذة شيماء العزبي، رئيسًا لحي المناخ، والأستاذ فوزي الوالي، رئيسًا لحي الضواحي.

كما صدق محافظ بورسعيد على تعيين اثنين نواب لكل رئيس حي، في إطار إعداد كوادر قيادية جديدة خاصة من الشباب تُساهم في تحقيق الإنضباط بالشوارع والميادين وتعمل على الارتقاء بفكر ورؤي مختلفة للارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى أعلى مستويات الرضا لدى أهالي بورسعيد.

وتضمنت قائمة نواب رؤساء الأحياء: حي الضواحي كلًا من: الأستاذ أحمد عبده محمود ، والأستاذ محمد عبد العزيز الشناوي، وحي العرب كلًا من: الأستاذ محمد محمد يوسف، والأستاذة رشا على السيد عطعوط، وحي المناخ كلًا من: الأستاذة الاء أحمد محمد أبو العلا، والأستاذة داليا محمود حلمي السيد درة، وحي الشرق كلًا من: الأستاذة مي محمد محمد الدويك، والأستاذ محمد الخضري الدسوقي، وحي الزهور كلًا من: الأستاذ محمد مصطفى محمد رمضان، والأستاذة عايدة إبراهيم غزال، ومدينة بورفؤاد كلًا من: الأستاذ محمد عادل طه محمود، والأستاذة رانيا منير بيشوي، وحي الجنوب كلًا من: الأستاذ محمد محمد مسعد عاشور، والأستاذ كمال محمد محمد برأيه.

وشدد محافظ بورسعيد على عدم التهاون مع أي تقصير في منظومة العمل، وأن معيار التقييم الأساسي هو مستوى رضا المواطن وتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين.