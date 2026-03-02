قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع 3 أشخاص في حادث بالطريق الدائرى بالقليوبية
توجيه عاجل من وزير الصحة بتقليل وقت انتظار المرضى في مركز طبي ثالث بدر
أحمد العوضي : رحمة محسن تستحق الفرصة .. وممثلة جيدة فى علي كلاي | خاص
المؤبد لقاتل صديقه بالمنوفية بسبب 200 جنيه ووالدته تطلق الزغاريد أمام المحكمة
دخول هاني شاكر العناية المركزة
الحكومة : إنشاء ستوديو مصر الرقمي لحكاية تاريخ الدولة للعالم بلغة العصر
رئيس وزراء لبنان: منع حزب الله من القيام بأي عمليات عسكرية في البلاد
إصابة 11 إسرائيليا في بئر السبع جراء قصف إيراني
50 جنيها للتأمين .. شروط قبول الطعن على الضريبة العقارية
تراويح الخانكة تنهي حياة طالب أزهري | وشهود عيان : أربعة طلعوا عليه فجأة ومش عارفين ليه
سامحيني يا غالية معرفتش أوصلك..وفاة عمة حمزة العلي
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي
محافظات

وكيل تعليم بورسعيد: نواصل المتابعة الدقيقة للتقييمات لضمان استقرار العملية التعليمية

محمد الغزاوى

أكد محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة بورسعيد أن المتابعة الميدانية المستمرة للمدارس تأتي في مقدمة أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، بهدف الاطمئنان على انتظام العملية التعليمية داخل الفصول، ومتابعة الالتزام بالضوابط المنظمة لسير اليوم الدراسي، بما يضمن تحقيق الانضباط والاستقرار داخل المؤسسات التعليمية، ويعكس جدية التطبيق الفعلي لسياسات وزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك خلال جولة وكيل وزارة التربية والتعليم فى بورسعيد اليوم بمدرسة القناة الإبتدائية التابعة لإدارة شرق التعليمية والتى تضم 959 طالبًا وطالبة موزعين على 24 فصلا دراسيا ، مشيرًا إلى أن المتابعة شملت الوقوف على الكثافات الطلابية، وانتظام حضور الطلاب، ومدى توافر البيئة التعليمية الملائمة داخل الفصول، بما يحقق العدالة التعليمية ويكفل تقديم خدمة تعليمية تتوافق مع المعايير المعتمدة.

وكيل تعليم بورسعيد:  نواصل المتابعة  الدقيقة للتقييمات لضمان استقرار العملية التعليمية 

وشدد  محمود بدوي على أن التقييمات اليومية تمثل ركيزة أساسية في منظومة التطوير التعليمي، باعتبارها أداة حقيقية لقياس نواتج التعلم ورصد مستويات الطلاب بشكل مستمر، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذها وفقًا للتعليمات والقرارات الوزارية الصادرة لهذا الشأن، وبما يسهم في معالجة أوجه القصور، والارتقاء بجودة العملية التعليمية، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية بجميع مدارس المحافظة تحقيقا لانضباط  العملية التعليمية.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد التربية والتعليم تعليم بورسعيد

