أكد محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة بورسعيد أن المتابعة الميدانية المستمرة للمدارس تأتي في مقدمة أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، بهدف الاطمئنان على انتظام العملية التعليمية داخل الفصول، ومتابعة الالتزام بالضوابط المنظمة لسير اليوم الدراسي، بما يضمن تحقيق الانضباط والاستقرار داخل المؤسسات التعليمية، ويعكس جدية التطبيق الفعلي لسياسات وزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك خلال جولة وكيل وزارة التربية والتعليم فى بورسعيد اليوم بمدرسة القناة الإبتدائية التابعة لإدارة شرق التعليمية والتى تضم 959 طالبًا وطالبة موزعين على 24 فصلا دراسيا ، مشيرًا إلى أن المتابعة شملت الوقوف على الكثافات الطلابية، وانتظام حضور الطلاب، ومدى توافر البيئة التعليمية الملائمة داخل الفصول، بما يحقق العدالة التعليمية ويكفل تقديم خدمة تعليمية تتوافق مع المعايير المعتمدة.

وكيل تعليم بورسعيد: نواصل المتابعة الدقيقة للتقييمات لضمان استقرار العملية التعليمية

وشدد محمود بدوي على أن التقييمات اليومية تمثل ركيزة أساسية في منظومة التطوير التعليمي، باعتبارها أداة حقيقية لقياس نواتج التعلم ورصد مستويات الطلاب بشكل مستمر، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذها وفقًا للتعليمات والقرارات الوزارية الصادرة لهذا الشأن، وبما يسهم في معالجة أوجه القصور، والارتقاء بجودة العملية التعليمية، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية بجميع مدارس المحافظة تحقيقا لانضباط العملية التعليمية.