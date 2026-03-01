محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رفع الرتش بمنطقة عثمان بن عفان ويشدد على تسريع وتيرة العمل

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أعمال رفع تراكمات الرتش من منطقة عثمان بن عفان بحي الزهور، مؤكدًا على ضرورة تكثيف الجهود وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق خطة زمنية محددة، حفاظًا على المظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية بالمناطق السكنية

وشدد محافظ بورسعيد خلال جولته على البدء في رفع الرتش من كافة المناطق تباعًا، موجهًا بالبدء في أعمال رفع الرتش من منطقة خالد بن الوليد اعتبارًا من غدٍ، مع استمرار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية لضمان سرعة الإنجاز.

و رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والعميد إسلام غريب رئيس جهاز الإنقاذ والطوارئ، وعدد من الجهات المختصة.

وتابع محافظ بورسعيد الأعمال ميدانيًا على أرض الواقع، موجهًا بضرورة المتابعة المستمرة والتواجد الميداني لضمان تنفيذ الأعمال بكفاءة وفي أسرع وقت ممكن، بما يحقق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين