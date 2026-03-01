قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زد إف سي 2009 يتوج بلقب الدوري المصري بعد فوز كبير على الأهلي
أعنف ضربة.. صاروخ إيراني يخترق ملجأ ويؤدي لمقتـ.ل 8 إسرائيليين
مجلس النواب يوافق على إعفاء العقارات غير المحصورة من الضريبة السابقة
«نور عيني راحت مني» .. تفاصيل صادمة في تحقيقات مقتـ.ـل عروس بورسعيد
منافس مصر.. رئيس الاتحاد الإيراني: مشاركة منتخب إيران في كأس العالم صعبة
أحمد أبو الغيط يدين الاعتداءات الإيرانية على ميناء الدقم وناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان
أعيد التشهد الأخير مرة أخرى لإزالة الشك.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
«وللنساء نصيب» يكشف عن تفاصيل حياة السيدة «صفية بنت حيي بن أخطب» رضي الله عنها | فيديو
4 قتلى ونحو 20 مصابا.. صاروخ إيراني يصيب ملجأ إسرائيليا بشكل مباشر ببيت شيمش
لاريجاني: سنقصف القواعد التي تستهدف بلادنا في المنطقة ونعتبرها أراضي أمريكية
الحكومة: التعليم والصحة يحتلان أولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
برنامج وللنساء نصيب يستعرض قصة السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يؤكد على أهمية ملف الصحة النفسية باعتباره جزءًا أساسيًا من المنظومة الصحية الشاملة

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية
محمد الغزاوى

 استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، الدكتور أيمن عباس رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتور محمد عبد الرؤوف مدير مستشفى الصحة النفسية ببورسعيد، وذلك بديوان عام المحافظة، لبحث سبل دعم وتطوير خدمات الصحة النفسية المقدمة لأبناء المحافظة

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية 

وخلال اللقاء، تم استعراض مستوى الخدمات العلاجية والتأهيلية التي تقدمها مستشفى الصحة النفسية ببورسعيد، إلى جانب مناقشة خطط تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الأقسام المختلفة، بما يواكب المعايير الحديثة في تقديم خدمات الطب النفسي وعلاج الإدمان

وأكد محافظ بورسعيد أهمية ملف الصحة النفسية باعتباره جزءًا أساسيًا من المنظومة الصحية الشاملة، مشددًا على ضرورة توفير بيئة علاجية آمنة وداعمة للمرضى، مع التوسع في برامج التوعية المجتمعية

 ناقش محافظ بورسعيد خلال اللقاء آليات تعزيز التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة لدعم الكوادر الطبية، وتوفير الاحتياجات الفنية والتجهيزات اللازمة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق أفضل مستوى من الرعاية الطبية للمواطنين

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الصحة النفسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

احمد شوبير

غياب العدالة .. تعليق غير مُتوقع من أحمد شوبير بعد تعثر الأهلي أمام زد

المرشد الإيراني جرى اغتياله

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

ليلي عبد اللطيف

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

ترشيحاتنا

جوارديولا

جوارديولا ينتقد جماهير ليدز بسبب صافرات الاستهجان أثناء إفطار اللاعبين المسلمين

وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة يستقبل رئيس اتحاد الملاكمة لبحث الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية

وزير الرياضة ورئيس الملاكمة

جوهر نبيل يبحث تطوير لعبة الملاكمة واستعداد منتخب الشباب لبطولة كأس المستقبل

بالصور

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد