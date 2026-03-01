محافظ بورسعيد يؤكد على أهمية ملف الصحة النفسية باعتباره جزءًا أساسيًا من المنظومة الصحية الشاملة

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، الدكتور أيمن عباس رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتور محمد عبد الرؤوف مدير مستشفى الصحة النفسية ببورسعيد، وذلك بديوان عام المحافظة، لبحث سبل دعم وتطوير خدمات الصحة النفسية المقدمة لأبناء المحافظة

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية

وخلال اللقاء، تم استعراض مستوى الخدمات العلاجية والتأهيلية التي تقدمها مستشفى الصحة النفسية ببورسعيد، إلى جانب مناقشة خطط تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الأقسام المختلفة، بما يواكب المعايير الحديثة في تقديم خدمات الطب النفسي وعلاج الإدمان

وأكد محافظ بورسعيد أهمية ملف الصحة النفسية باعتباره جزءًا أساسيًا من المنظومة الصحية الشاملة، مشددًا على ضرورة توفير بيئة علاجية آمنة وداعمة للمرضى، مع التوسع في برامج التوعية المجتمعية

ناقش محافظ بورسعيد خلال اللقاء آليات تعزيز التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة لدعم الكوادر الطبية، وتوفير الاحتياجات الفنية والتجهيزات اللازمة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق أفضل مستوى من الرعاية الطبية للمواطنين