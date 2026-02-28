قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس الأحد.. أمطار تضرب القاهرة والمحافظات وصقيع يهدد مزروعات سيناء
العراق.. إسقاط مسيرتين حاولتا استهداف موقع عسكري بقاعدة عسكرية في ذي قار
1 - 1.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام زد بالدوري
على الهواء .. أحمد موسى يسلم جوائز برنامج نورانيات قرآنية لأول 10 فائزين برحلات عمرة
محافظ أسوان يشهد احتفال الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بمسجد الطابية.. شاهد
فرنسا من مجلس الأمن: إيران مطالَبة بالالتزام.. ومستعدون لحماية دول المنطقة
محمد كمال: أيام صعبة في المنطقة.. وإغلاق هرمز قد يشعل أسعار النفط عالميا
جوتيريش يحذر: اتساع العمل العسكري يهدد المنطقة.. والعالم بحاجة لوقف فوري لإطلاق النار
أحمد زاهر:اللهم احم أهلنا في الخليج وانصرهم يارب
الهلال الأحمر الإيراني: 200 قتيل و700 جريح في هجمات إسرائيل
لجأت إلى الأجواء المصرية .. هروب جماعي للطائرات من أجواء القصف بالمنطقة
1-1.. تريزيجيه يدرك التعادل للأهلي في مرمى زد بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس زهور بورسعيد : إزالة فورية لمخالفة بناء.. وتحويل وحدة سكنية إلى محلات| شاهد

ازالة واجهة وحدة سكنية حولها صاحبها محلات
ازالة واجهة وحدة سكنية حولها صاحبها محلات
محمد الغزاوى

شهد حي الزهور بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة أسفرت عن إزالة فورية لمخالفة بناء وتحويل وحدة سكنية إلى نشاط تجاري دون الحصول على التراخيص اللازمة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد ، وبمتابعة وتعليمات  اللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور ، و في إطار جهود محافظة بورسعيد المتواصلة لفرض الانضباط والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الاشتراطات التخطيطية.

و تابع  اللواء أيمن صبحي، رئيس حي الزهور، بمحافظة بورسعيد اعمال الحملة والازالة الفورية للمخافة مشيرا الى ضرورة التعامل الحاسم مع مخالفات البناء، وعدم السماح بتغيير النشاط السكني إلى تجاري بالمخالفة للقانون، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة وتحقيقًا للصالح العام.

رئيس زهور بورسعيد  : إزالة فورية لمخالفة بناء وتحويل وحدة سكنية إلى محلات

وأكد رئيس حي الزهور أن الأجهزة التنفيذية بالحي تحركت على الفور عقب رصد المخالفة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتنفيذ الإزالة الفورية للأعمال المخالفة، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، مشددًا على استمرار الحملات اليومية لرصد أي تعديات أو مخالفات بنطاق الحي.

وأشار إلى أن 

الحي لن يتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، تنفيذًا لتكليفات محافظ بورسعيد، مؤكدًا أن الحفاظ على النسق العمراني ومنع العشوائية يأتي في مقدمة أولويات العمل خلال المرحلة الحالية.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة تنفذها محافظة بورسعيد لاستعادة الانضباط بالشارع، والتأكيد على الالتزام بالاشتراطات البنائية والتنظيمية، بما يحقق بيئة حضارية وآمنة لأهالي حي الزهور.

بورسعيد حى الزهور محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

صواريخ ايران

عاجل | رويترز: دوي انفجار في دبي ووفاة مقيم في أبوظبي

الحرب على إيران

حرب الإقليم الكبرى.. ماذا حدث في إيران

سعر الذهب

بسبب الحرب على إيران.. 425 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب مساء اليوم

ترشيحاتنا

المتهمين

بسبب الميراث .. مشاجرة بين 4 أشقاء بالشرقية

حريق بمنزل

حريق بأحد المنازل بالدقهلية دون خسائر في الأرواح

المتهمين

بسبب ركنة سيارة .. القبض على شخصين تعديا على فرد أمن بالضرب داخل كومبوند بالقاهرة

بالصور

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض.. وصفة اقتصادية مقرمشة

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

مسلسل توابع الحلقة 11 .. ريهام حجاج تخبر ابنتها بطلاقها من محمد علاء

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

ما الطريقة الصحية والأفضل لطهي السالمون؟.. خبراء يكشفون المفاجأة

لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟

وائل جسار يتألق في حفل خيري بالقاهرة وسط حضور نجوم الفن

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

فيديو

إيناس الليثي

صدمة للوسط الفني.. رحيل مفاجئ لإيناس الليثي

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد