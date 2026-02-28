رئيس زهور بورسعيد : إزالة فورية لمخالفة بناء.. وتحويل وحدة سكنية إلى محلات| شاهد

شهد حي الزهور بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة أسفرت عن إزالة فورية لمخالفة بناء وتحويل وحدة سكنية إلى نشاط تجاري دون الحصول على التراخيص اللازمة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد ، وبمتابعة وتعليمات اللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور ، و في إطار جهود محافظة بورسعيد المتواصلة لفرض الانضباط والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الاشتراطات التخطيطية.

و تابع اللواء أيمن صبحي، رئيس حي الزهور، بمحافظة بورسعيد اعمال الحملة والازالة الفورية للمخافة مشيرا الى ضرورة التعامل الحاسم مع مخالفات البناء، وعدم السماح بتغيير النشاط السكني إلى تجاري بالمخالفة للقانون، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة وتحقيقًا للصالح العام.

وأكد رئيس حي الزهور أن الأجهزة التنفيذية بالحي تحركت على الفور عقب رصد المخالفة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتنفيذ الإزالة الفورية للأعمال المخالفة، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، مشددًا على استمرار الحملات اليومية لرصد أي تعديات أو مخالفات بنطاق الحي.

الحي لن يتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، تنفيذًا لتكليفات محافظ بورسعيد، مؤكدًا أن الحفاظ على النسق العمراني ومنع العشوائية يأتي في مقدمة أولويات العمل خلال المرحلة الحالية.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة تنفذها محافظة بورسعيد لاستعادة الانضباط بالشارع، والتأكيد على الالتزام بالاشتراطات البنائية والتنظيمية، بما يحقق بيئة حضارية وآمنة لأهالي حي الزهور.