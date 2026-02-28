قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تكامل أجهزة بورسعيد التنفيذية لخدمة المواطن| شاهد

تكامل أجهزة بورسعيد التنفيذية ببورسعيد لخدمة المواطن
تكامل أجهزة بورسعيد التنفيذية ببورسعيد لخدمة المواطن
محمد الغزاوى

شهدت محافظة بورسعيد ، نشاطًا مكثفًا لمختلف المديريات لضمان انضباط الأسواق وتقديم خدمات متميزة تليق بالمواطن البورسعيدي في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتكثيف الرقابة الميدانية، وحماية حقوق المواطنين، ودعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية


- مديرية التموين والتجارة الداخلية  ضربة جديدة للغش الغذائي


تنفيذًا لتوجيهات  اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، وتعليمات محمد حلمي  مدير عام التموين، شنت إدارة التجارة، حملة مكثفة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري .
 

ونجحت الحملة في ضبط كميات كبيرة من "الكبدة" منتهية الصلاحية مع وجود تلاعب واضح في تواريخ الإنتاج والصلاحية.

 تم التحفظ على المضبوطات بالكامل، وتحرير محضر بالواقعة لمخالفة القانون رقم 281 لسنة 1994 والمواصفة القياسية رقم 1473 لسنة 2007، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


-  مديرية الزراعة  متابعة دقيقة للزراعات الشتوية


 قامت إدارة الضواحي الزراعية بجولات ميدانية مكثفة للمرور على الزراعات الشتوية بجمعيات الائتمان التابعة لها، وشملت الزيارات متابعة دقيقة لقراءات المصايد الحشرية لضمان سلامة المحاصيل وحمايتها.
 

-مديرية التضامن الاجتماعي  دعم الفئات الأولى بالرعاية


 واصلت المديرية شراكتها المثمرة مع مؤسسة "صناع الخير".
وتضمنت المبادرة تسليم عدد (12) كرسيًا متحركًا لكبار السن من نزلاء دور الرعاية، وذلك عبر إدارة التأهيل بالمديرية، في خطوة تهدف لتعزيز قدرتهم على الحركة وتقديم الدعم الإنساني اللازم لهم.


- مديرية الشباب والرياضة  انطلاق الدورة الرمضانية بمركز شباب الإستاد


شهد مركز شباب الإستاد برئاسة الأستاذ صابر عبيد افتتاح دورته الرمضانية لكرة القدم.
أجواء الاحتفال: بدأت المراسم بعزف السلام الوطني وطابور العرض، وتخللها فقرات فنية للفنان محمد الزهار وفرقة السمسمية، واختتمت بمباراة استعراضية لقدامى رياضيي بورسعيد.
 

و أكد  صابر عبيد و محمد عبد العزيز، أن البطولة تهدف لتعزيز الروح الرياضية والقيم التنافسية بين الشباب، مشددين على استمرار دعم المديرية لكل ما يخدم النشء والشباب.


- مديرية الأوقاف  فعاليات روحانية في مساجد بورسعيد


 شهدت مساجد التوفيقي، العباسي، وصالح سليم استمرار فعاليات "الملتقى الفكري" وسط إقبال كبير من المصلين.

و سادت حالة من البهجة والسكينة والروحانية بين رواد المساجد، مما يعكس حرص المواطنين على التواجد في بيوت الله خلال ليالي الشهر الكريم.

 

وفي هذا السياق، أشاد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد بتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية، مؤكدًا على ضرورة مواصلة المتابعة الميدانية اليومية، وتكثيف الجهود في كافة القطاعات، وعدم التهاون في أي ملف يمس مصلحة وصحة المواطن.

بورسعيد التموين الاوقاف الشباب والرياضة محافظة بورسعيد

