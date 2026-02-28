بورسعيد ترفع حالة الاستعداد بالتزامن مع حالة الطقس غير المستقرة

تزامنًا مع حالة الطقس غير المستقرة، وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، الأجهزة التنفيذية و رؤساء الأحياء وبورفؤاد بضرورة الانتشار الميداني الفوري لسيارات ومعدات شفط المياه والأطقم الفنية العاملة عليها، لضمان سرعة التعامل مع آثار مياه الأمطار وتيسير الحركة المرورية للمواطنين والمركبات

محافظ بورسعيد يوجه برفع درجة الاستعدادات القصوى و انتشار سيارات ومعدات الأحياء وبورفؤاد

وأكد محافظ بورسعيد على رفع درجة الاستعداد القصوى بغرف العمليات بالأحياء وبورفؤاد والتنسيق الدائم مع الشبكة الوطنية للطوارىء بالمحافظة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة الموقف أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي بلاغات قد ترد من المواطنين.



وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على أهمية تواجد رؤساء الأحياء والمسؤولين التنفيذيين ميدانيًا في الشوارع والميادين، كما شدد على سرعة تطهير بالوعات الصرف ومراجعة شبكات تصريف مياه الأمطار بجميع الأحياء وبورفؤاد، والتأهب المستمر للتعامل السريع مع موجات الطقس غير المستقر