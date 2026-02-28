وزارة الطيران: المجال الجوي المصري مفتوح ويعمل بكامل طاقته التشغيلية

أكدت وزارة الطيران المدني أن المجال الجوي المصري يعمل بكامل طاقته التشغيلية، وبأعلى درجات الجاهزية لاستقبال أي تحويلات محتملة لمسارات بعض الرحلات، مع الالتزام التام بتطبيق المعايير الدولية لسلامة وأمن الطيران المدني.

وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم، إلى أن هناك تنسيق مباشر ومكثف بشكل مستمر مع سلطات الطيران المدني بالدول المعنية، بما يضمن التعامل مع التطورات وفقا للإجراءات القياسية المعتمدة، مع الحفاظ على انسيابية وسلامة الحركة الجوية داخل المجال الجوي المصري.

وجّه الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، برفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي وجميع المطارات المصرية، تحسبًا لاحتمال استقبال طائرات عابرة قد تضطر إلى تعديل مساراتها الجوية والهبوط بالمطارات المصرية نتيجة الأوضاع الإقليمية.

وأشار الوزير إلى ضرورة متابعة حركة الرحلات على مدار الساعة، واتخاذ ما يلزم من قرارات تشغيلية تكفل الحفاظ على أعلى معدلات السلامة وكفاءة التشغيل، وضمان توفير سُبل الراحة و كافة التسهيلات اللازمة للركاب المتأثره رحلاتهم .

وقد حرص الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، على متابعة موقف التشغيل على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بسلطة الطيران المدني، وبالتنسيق الكامل مع مركز القاهرة للملاحة الجوية (CANC)، وغرفة الأزمات بمطار القاهرة الدولي، ومركز العمليات المتكامل (IOCC) التابع لشركة مصر للطيران، ومركز العمليات المتكامل بالشركة المصرية للمطارات، وكافة الجهات المعنية.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الدقيقة والمستمرة لحركة الطيران والملاحة الجوية، وفي ضوء التطورات الإقليمية الراهنة وما ترتب عليها من إغلاق بعض المجالات الجوية بعدد من دول الجوار.

وأكدت وزارة الطيران المدني أنه يتم عن كثب متابعة تطورات الأوضاع الراهنة أولًا بأول، وسيتم إصدار بيانات رسمية تباعًا توضح كل ما يطرأ وفقًا للمستجدات.

وناشدت وزارة الطيران المدني المسافرين ضرورة مراجعة حجوزاتهم مع شركات الطيران المعنية للتأكد من موقف رحلاتهم وأي تعديلات قد تطرأ عليها في ضوء الأحداث الجارية.