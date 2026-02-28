مقـ.تل 5 أشخاص وإصابة آخرين إثر سقوط حطام صاروخ إيراني على جنوب سوريا

أفادت تقارير لوسائل إعلام عالمية بمقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين إثر سقوط حطام صاروخ إيراني على المنطقة الصناعية في السويداء جنوب سوريا.

وفي وقت سابق، أفادت تقييمات عسكرية إسرائيلية أولية ، بإطلاق نحو 35 صاروخًا باليستيًا من إيران باتجاه إسرائيل منذ صباح اليوم، السبت.

واعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية بعض الصواريخ، بينما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة، بحسب ما أفادت به صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

كما وردت أنباء عن سقوط شظايا صواريخ وصواريخ اعتراضية في أنحاء متفرقة من إسرائيل، ما أسفر عن إصابة شخص واحد بجروح طفيفة، وفقًا لتقارير طبية.

في سياق آخر، أفادت القناة الـ12 العبرية، اليوم السبت، بأن هناك تقييما إسرائيليا يشير إلى اغتيال علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للدفاع الإيراني والمسئول عن البرنامج النووي، خلال الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال.

وصرح مسئول أمريكي لقناة “فوكس نيوز”، بأن إسرائيل تستهدف القيادة الإيرانية في هجومها ضد طهران، بينما تركز الولايات المتحدة على أهداف عسكرية ومواقع صواريخ باليستية تشكل "تهديدًا وشيكًا".

