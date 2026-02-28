متحدث مجلس الوزراء: الدولة لديها مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لأشهر

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني اليوم إن الدولة لديها مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والسلع الاستراتيجية يكفي استخدامها لفترة طويلة، تصل إلى عدة أشهر، مما يضمن عدم حدوث أي نقص في المعروض ويعزز من استقرار الأسواق المحلية.

تكثيف الجهود لمنع أي تلاعب

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، في تصريحات للتلفزيون المصري أن الحكومة تتابع بشكل مستمر الوضع الاقتصادي في البلاد.

وأكد أن جميع الأجهزة التنفيذية للدولة تعمل على تكثيف الجهود لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية قد تؤثر على المواطنين.

وأضاف أن الحكومة تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، وذلك من خلال الرقابة المكثفة على الأسواق وتفتيش المحلات التجارية، بالإضافة إلى مراقبة سلاسل التوريد لضمان وصول السلع بأسعار عادلة لجميع فئات المجتمع.

وأشار المتحدث إلى أن جميع الجهات الحكومية على استعداد تام لمواجهة أي تحديات قد تطرأ في الفترة المقبلة، وأن المواطنين يمكنهم الاطمئنان بشأن استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية طوال الفترة القادمة.