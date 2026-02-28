محافظ الدقهلية يتفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بحي شرق المنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، المعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس بالمنصورة، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، خاصة الأسر متوسطة ومحدودة الدخل.

وتفقد المحافظ أقسام المعرض المختلفة، واطلع على أسعار وجودة السلع المعروضة من خضروات وفاكهة ولحوم وأسماك، إلى جانب البيض والزيوت والسكر والأرز.

وأشاد المحافظ بنسبة التخفيضات التي تصل في بعض المنتجات لأكثر من 20% مقارنة بالأسواق الخارجية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط الأسعار.

كما تفقد محافظ الدقهلية المنفذ الدائم لبيع الخبز المدعم بالمعرض مؤكدا أنه يعمل على مدار الساعة منذ التاسعة صباحا وحتى السابعة مساءا لصرف حصص الخبز المدعم بالمعرض لكل مواطن بالبطاقة التموينية.

وطالب المحافظ، علي حسن وكيل وزارة التموين، بمنع صرف أكثر من حصة من الخبز لنفس المواطن وذلك حرصا على مصالح المواطنين وتوجيه الدعم لمستحقيه.

وشدد خلال تفقده المعرض على ضرورة الالتزام الكامل بالأسعار المخفضة المعلنة مؤكدا أن الهدف من المعارض والأسواق الدائمة هو تيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة وجودة عالية.

كما شدد على ضرورة استمرار الالتزام باشتراطات السلامة والحماية المدنية داخل المعرض.