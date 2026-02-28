جيش الاحتلال: إيران أطلقت وابلا إضافيا من الصواريخ باتجاه إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إيران أطلقت وابلا إضافيا من الصواريخ باتجاه إسرائيل، داعيا الجمهور إلى الاستمرار في اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، والبقاء في أماكن آمنة.

وقال جيش الاحتلال في بيانه: "أُطلق وابلٌ إضافي من الصواريخ باتجاه إسرائيل. يُرجى من الجمهور الاستمرار في اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، والبقاء في أماكن آمنة حتى إشعار رسمي".

وتابع البيان: "يُكرر الجيش الإسرائيلي ويؤكد على عدم نشر أو مشاركة لقطات ومواقع الإصابات. يقوم نظام الدفاع الجوي حاليًا بتحديد التهديدات واعتراضها".

وتزامنا مع هذا البيان، نقلت وكالة "فارس" عن الحرس الثوري الإيراني قوله: "بدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على القواعد الأمريكية".

كما أشارت "فارس" إلى أن "الدفاعات الجوية أسقطت 3 طائرات مسيرة إسرائيلية من نوع "هرميس" في مدن تبريز وخمين وأهواز".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن الخبراء "عالجوا بقايا شظايا تم العثور عليها في منطقة الكرمل في أعقاب هجمة إيرانية" على البلاد.

كما أفادت الشرطة الإسرائيلية بورود بلاغ عن سقوط شظايا اعتراض في منطقة غوش دان، لافتة إلى أن قوات شرطة لواء تل ابيب متواجدة في المكان وتتعامل مع الحادث.

جدير بالذكر أن إيران كانت قد استهدفت في وقت سابق من اليوم، بصواريخ باليستية، عدة مواقع في قطر والكويت والبحرين والأردن والإمارات على خلفية الاعتداء الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية.