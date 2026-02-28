رامز جلال لمروان عطية : مين أقوى فريق بعد الأهلي الزمالك ولا بيراميدز.. والرد صادم

وقع مروان عطية لاعب النادي الأهلي، ضحية حلقة اليوم من برنامج الفنان رامز جلال " رامز ليفل الوحش "، المذاع على قناة " إم بي سي مصر " .



وبدأ رامز جلال في تنفيذ فقرات المقلب في مروان عطية وقام برامز جلال بضرب موران عطية بمسدس مطاطي

ووجه رامز جلال سؤالا إلى مروان عطية قائلا:" مين أقوى فريق في مصر بعد الأهلي الزمالك ولا بيراميدز ؟"، ورد مروان عطية قائلا:" الزمالك".

وتبدأ فقرات المقلب بدخول الضحية في غرفة مغلقة ويتعرض إلى مواقف ومقالب، ويقوم رامز جلال بتوجيه أسئلة له وفي حالة عدم الرد يقوم بضربهم بمدفع المياه.

ويطلب رامز جلال من الضحية مهام محددة لتنفيذها داخل الغرفة المغلقة وفي حالة عدم تنفيذ الطلب يقوم رامز بمعاقبتهم بشكل فوري.

ويستضيف رامز جلال، عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة في مصر والوطن العربي في برنامج " رامز ليفل الوحش" طوال شهر رمضان الكريم .