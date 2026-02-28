بسبب إغلاق الأجواء.. هبوط اضطراري لطائرة تحمل عشرات الإسرائيليين في السعودية

اضطرت طائرة تابعة لشركة فلاي دبي كانت متجهة من إسرائيل إلى دبي إلى الهبوط اضطراريًا في العاصمة السعودية الرياض، بعد انحرافها عن مسارها نتيجة التطورات العسكرية المرتبطة بالحرب مع إيران وإغلاق المجال الجوي في المنطقة.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن الطائرة التي أقلعت بعد وقت قصير من إعلان إغلاق المجال الجوي، لم تتمكن من مواصلة رحلتها إلى دبي، وأفادت تقارير إطلاق صواريخ في مسار الرحلة، ما دفع الطاقم إلى تحويلها نحو السعودية كإجراء احترازي.

وهبطت الطائرة في مطار الرياض، وعلى متنها عشرات الإسرائيليين، حيث بقي الركاب لساعات داخل الطائرة قبل السماح لهم بالنزول إلى إحدى قاعات المطار.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن أحد الركاب قوله إنهم عاشوا حالة "خوف شديد"، مشيرًا إلى أن الركاب وبينهم أطفال صغار ظلوا داخل الطائرة لأكثر من أربع ساعات من دون طعام أو معلومات واضحة حول مصير الرحلة.

وأضاف الراكب أن غياب التواصل الرسمي زاد من حالة القلق، خاصة مع تزامن الإقلاع مع إعلان إغلاق المجال الجوي، وعدم نقلهم إلى مكان محمي فور الهبوط.

وأكد عدد من الركاب أنهم تلقوا معاملة جيدة من الجهات المحلية في الرياض، مشيرين إلى أن السعوديين عاملوهم "باحترام"، و طاقم الضيافة شدد على أهمية نقل هذه الصورة الإيجابية إلى العالم.