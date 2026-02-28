قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يندد بالضربات على إيران ويدعو لوقف التصعيد
جيش الاحتلال: 200 مقاتلة تنفذ أكبر هجوم جوي في تاريخ إسرائيل وتستهدف 500 موقع إيراني
برلماني: مصر تحاول كبح جماح التصعيد بالمنطقة ودبلوماسية اللحظة الأخيرة السبيل الوحيد للنجاة
لا تصعيد ضدكم.. الرئيس اللبناني يتلقى رسالة طمأنة من الإدارة الأمريكية
وزير النقل يوافق على إعادة إطلاق خدمة حجز تذاكر قطارات السكة الحديد عبر شركة فوري
تحرك برلماني لإنشاء منطقة صناعية عملاقة بكوم أوشيم بالفيوم
بـ هاتريك يامال .. برشلونة يقسو على فياريال 4-1 ويعزز صدارته لليجا
السعودية تدين الهجمات الإيرانية على الرياض.. وتدرس الرد العسكري
مصطفى الشربيني: التصعيد العسكري في المنطقة يهدد المناخ ويحول النزاعات لأزمات بيئية
المراقبة الجوية: كفاءة استثنائية في إدارة وحماية المجال الجوي المصري بمهنية واقتدار
آسر ياسين في حيرة بين دينا الشربيني وهنادي مهنا في اتنين غيرنا
30 قنبلة تدك مجمع خامنئي.. مصرع صهره وزوجة ابنه وسكرتيره العسكري
أخبار العالم

مصرع201 شخص وإصابة 747 في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران

هاجر رزق

أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن الهلال الأحمر بمقتل 201 شخص وإصابة 747 في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت 24 إقليما.

أعلن مصدر إيراني، اليوم السبت، أن طهران استهدفت حتى الآن 14 قاعدة أمريكية في المنطقة، في ظل استمرار الهجمات الإيرانية الانتقامية ردا على الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية.

وقال المصدر- لوكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية - إن الولايات المتحدة تمتلك أكثر من قاعدة في بعض الدول، وأن الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية لم تقتصر على قاعدة واحدة في كل دولة، ووفقا للمصدر، فقد استُهدفت 14 قاعدة أمريكية حتى الآن في الهجمات الإيرانية.


 

وأعلن الحرس الثوري الإيراني - في وقت سابق اليوم - استهداف سفينة الدعم القتالي الأمريكية "إم إس تي" بقصف صاروخي مكثف من قبل قوات البحرية التابعة للحرس الثوري.


 

وأضاف أن أصولا بحرية أمريكية أخرى ستكون ضمن مدى صواريخ وطائرات الحرس الثوري المُسيرة في الهجمات الجارية.

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

خالد الغندور

لم يخطئ.. خالد الغندور عن موقف اتحاد الكرة مع الأهلي

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

دوللي شاهين تعلن عن موعد ومكان قداس ذكرى الأربعين لوالدتها الراحلة المتنيحة المرحومة "جاكلين الراعي"

دوللي شاهين تعلن موعد ومكان قداس ذكرى الأربعين لوالدتها جاكلين الراعي

هبة السيسي

مع بدء العلاج .. أحدث ظهور لـ الفنانة هبة السيسى بعد تلقيها جلسة الكيماوى

حلمى عبد الباقي

إحالة حلمي عبد الباقي لمجلس تأديب بمقر نقابة الموسيقيين غدا

اختبارات صحة الأمعاء المنزلية قد تعطي نتائج مضللة.. دراسة تحذر

هل نظام الكيتو مناسب لكل الأشخاص؟.. احترس قبل أن تتبعه

بالآلاف حول العالم.. ألمانيا تأمر بسحب سيارات بي إم دبليو لهذا ‏السبب

أضرار عدم شرب الماء بكميات كافية في رمضان.. تحذيرات من الأعراض جانبية

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد