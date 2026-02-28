مصرع201 شخص وإصابة 747 في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن الهلال الأحمر بمقتل 201 شخص وإصابة 747 في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت 24 إقليما.

أعلن مصدر إيراني، اليوم السبت، أن طهران استهدفت حتى الآن 14 قاعدة أمريكية في المنطقة، في ظل استمرار الهجمات الإيرانية الانتقامية ردا على الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية.

وقال المصدر- لوكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية - إن الولايات المتحدة تمتلك أكثر من قاعدة في بعض الدول، وأن الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية لم تقتصر على قاعدة واحدة في كل دولة، ووفقا للمصدر، فقد استُهدفت 14 قاعدة أمريكية حتى الآن في الهجمات الإيرانية.





وأعلن الحرس الثوري الإيراني - في وقت سابق اليوم - استهداف سفينة الدعم القتالي الأمريكية "إم إس تي" بقصف صاروخي مكثف من قبل قوات البحرية التابعة للحرس الثوري.





وأضاف أن أصولا بحرية أمريكية أخرى ستكون ضمن مدى صواريخ وطائرات الحرس الثوري المُسيرة في الهجمات الجارية.