قناة إيرانية تحذف خبر إلقاء خامنئي كلمة بعد قليل بعد فترة وجيزة من نشره

أفادت تقارير لوسائل اعلام عالمية بأن قناة العالم الإيرانية حذفت خبر "إلقاء خامنئي كلمة بعد قليل" بعد فترة وجيزة من نشره.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع قناة NBC، إن المرشد الأعلى علي خامنئي لا يزال على قيد الحياة "على حد علمه".

وأوضح عباس عراقجي، قائلا: إننا ربما فقدنا بعض القادة، لكنها ليست مشكلة كبيرة".

وأضاف: لسنا بحاجة إلى من يحمينا، فنحن قادرون على القيام بذلك بأنفسنا".

وأضاف عراقجي : لا يمكن تغيير النظام الإيراني لأنه مدعوم من الشعب، ولطالما حاولت أمريكا تغيير النظام في إيران ولكنها لم تنجح.

وتابع وزير الخارجية الإيراني: كنا قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مضيفا قائلا: مستعد للعمل على أي فكرة تساعد على انهاء الحرب بالشكل المناسب.

