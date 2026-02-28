وسائل إعلام عبرية: التقييم الإسرائيلي يزداد ترجيحا بأن خامنئي تم اغتياله

أعلنت وسائل إعلام عبرية ، أن التقييم الإسرائيلي يزداد ترجيحا بأن المرشد الأعلى علي خامنئي قد تم اغتياله.

وفي وقت سابق، أفادت القناة الـ12، نقلاً عن مصادر إسرائيلية لم تسمها، بتدمير قصر المرشد الإيراني علي خامنئي تدميراً كاملاً.

وأضافت أنه لم يتضح بعد ما إذا كان خامنئي متواجداً في القصر، مشيرة إلى أن جميع القادة الإيرانيين الرئيسيين استُهدفوا في الغارات الجوية التي نُفذت حتى الآن اليوم.

في سياق آخر، أفادت القناة الـ12 العبرية، يوم السبت بأن هناك تقييم إسرائيلي يشير إلى اغتيال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للدفاع الإيراني والمسئول عن البرنامج النووي خلال الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال.

وصرح مسؤول أمريكي لقناة فوكس نيوز بأن إسرائيل تستهدف القيادة الإيرانية في هجومها ضد طهران، بينما تركز الولايات المتحدة على أهداف عسكرية ومواقع صواريخ باليستية تشكل "تهديدًا وشيكًا".

وأكد المسؤول أن الجيش الأمريكي لا يستهدف القيادة الإيرانية.

وفي نفس السياق، ذكر مسؤول إسرائيلي أن الضربات التي شنتها إسرائيل صباح اليوم في إيران استهدفت المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس مسعود بيزشكيان.

وأضاف المسؤول أن الضربات استهدفت أيضاً قادة عسكريين وهيئات رفيعة أخرى في النظام، موضحا أن نتائج الضربات غير واضحة حتى الآن، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأن بيزشكيان يتمتع بصحة جيدة.

وبعد دقائق، نقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية لم تسمها، أن إسرائيل ترى أن الضربات على إيران حتى الآن حققت "نجاحاً كبيراً" في هدفها المتمثل في القضاء على القيادة الإيرانية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، نقلاً عن الحرس الثوري، أن أربع قواعد أمريكية في الشرق الأوسط استُهدفت رداً على غارات أمريكية وإسرائيلية على مدن إيرانية.

وأفادت وكالة أنباء فارس، نقلاً عن الحرس الثوري، بأن إيران استهدفت بصواريخها قاعدة العديد الجوية في قطر، وقاعدة السالم الجوية في الكويت، وقاعدة الظفرة الجوية في الإمارات، وقاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.