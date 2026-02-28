قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة تطمئن المواطنين: المخزون الاستراتيجي آمن ومستعدون لكل السيناريوهات
هجوم مسيّرة إيرانية على مطار الكويت الدولي وسقوط جرحى
جيش الاحتلال: إيران أطلقت وابلا إضافيا من الصواريخ باتجاه إسرائيل
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة.. إدانة أممية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط
روسيا والصين تطلبان عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إيران
الشيخ تميم بن حمد يؤكد تقديره لموقف مصر الداعم لدولة قطر
الملك عبد الله الثاني يعرب عن تقديره لموقف مصر الداعم لأمن واستقرار الأردن
الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد: الحلول العسكرية لن تحقق مصالح أي طرف
حرب إيران.. اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط
الرئيس السيسي يعلن تضامن ومساندة مصر الكاملة مع الأردن بعد الهجوم الإيراني
فشل كلوي.. حسام موافي: احذروا أخذ المسكنات بدون روشتة طبية
لازال على قيد الحياة.. رويترز: كلمة مرتقبة لـ المرشد الأعلى الإيراني الليلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تعادل مثير بين بورنموث وسندرلاند في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي

إسراء أشرف

حسم التعادل الإيجابي مواجهة بورنموث وضيفه سندرلاند بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أُقيم اليوم السبت ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان سندرلاند بدأ بالتسجيل عبر إليازر مايندا في الدقيقة 18، مستغلًا بداية قوية لفريقه، قبل أن يتمكن بورنموث من إدراك التعادل في الشوط الثاني عن طريق مهاجمه إيفانيلسون عند الدقيقة 63.

وبهذه النتيجة، واصل بورنموث تعثره للمباراة الثانية تواليًا بعدما تعادل سلبيًا في الجولة الماضية أمام وست هام، ليرفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثامن.

في المقابل، حصد سندرلاند نقطة رفعت رصيده إلى 37 نقطة في المركز الحادي عشر، ليبقي على حظوظه قائمة في التقدم بجدول الترتيب خلال الجولات المقبلة.

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

خالد الغندور

لم يخطئ.. خالد الغندور عن موقف اتحاد الكرة مع الأهلي

احمد عبدالقادر

إضافة كبيرة.. نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقال لاعب الأهلي للقلعة البيضاء

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

وزير الصناعه

طرح 1272 قطعة أرض كاملة المرافق في 23 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية

أسعار البنزين

بعد اندلاع الحرب.. أسعار البنزين والسولار والغاز اليوم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وزير البترول يهنيء الرئيس عبدالفتاح السيسي بذكري انتصارات العاشر من رمضان

بالصور

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز.. بطعم البهارات العربية

إضافة قوية وشاطرة.. إشادات واسعة بأداء نوران ماجد في مسلسل أولاد الراعي

أحداث مثيرة في الحلقة 12 من «سوا سوا».. الأعلى تشويقا في رمضان

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا تزداد الخلافات الزوجية في رمضان؟.. طبيب يكشف سبب الشعور بالدوخة خلال الصيام

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

خالد الصاوي

من السهر للانضباط .. رحلة تحول مفاجئة في حياة خالد الصاوي

