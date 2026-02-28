تعادل مثير بين بورنموث وسندرلاند في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي مواجهة بورنموث وضيفه سندرلاند بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أُقيم اليوم السبت ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان سندرلاند بدأ بالتسجيل عبر إليازر مايندا في الدقيقة 18، مستغلًا بداية قوية لفريقه، قبل أن يتمكن بورنموث من إدراك التعادل في الشوط الثاني عن طريق مهاجمه إيفانيلسون عند الدقيقة 63.

وبهذه النتيجة، واصل بورنموث تعثره للمباراة الثانية تواليًا بعدما تعادل سلبيًا في الجولة الماضية أمام وست هام، ليرفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثامن.

في المقابل، حصد سندرلاند نقطة رفعت رصيده إلى 37 نقطة في المركز الحادي عشر، ليبقي على حظوظه قائمة في التقدم بجدول الترتيب خلال الجولات المقبلة.